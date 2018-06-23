Политолог Гарань: принять «гуманитарный конвой» Путина – правильный маневр

«Гуманитарный конвой», направление которого в Украину не одну неделею продавливала Россия, обращаясь в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и Международный комитет Красного Креста, отправился во вторник, 12 августа, из подмосковного Наро-Фоминска к юго-западной границе РФ. У границы с Украиной он будет в среду.

По сообщениям российских СМИ, гуманитарную помощь доставят 280 «Камазов». Среди отправленных грузов - продовольствие, медицинские средства и электростанции различной мощности. Конвой растянулся более чем на три километра, его сопровождают топливозаправщики и технические так называемые «замыкающие». Российская сторона уже заявила, что нюансы «гуманитарного конвоя» согласованы с украинской стороной и Международным Красным Крестом, и только. Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, для реализации этой инициативы не нужна была резолюция СБ ООН или других международных структур, РФ обращалась к ним лишь для того, чтобы «привлечь внимание международного сообщества к тяжелейшей ситуации на юго-востоке Украины». Которую, впрочем, сам же Кремль и спровоцировал.

Между тем, ни украинская власть, ни Красный крест достижения такого соглашения не подтверждают. В частности, заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый заявил, что Украина пока не владеет информацией о том, что входит в перечень гуманитарной помощи: «Мы сегодня не воспринимаем название «гуманитарные конвои», потому что конвой - это что-то милитарное, а мы говорим сегодня об инициативе президента Украины о международной гуманитарной помощи, которую Украина, вместе с доставкой своей гуманитарной помощи, готова принять от наших партнеров. И мы не против, если Россия приобщится к этому, но все это должно происходить по нашим правилам».

А правила таковы: гуманитарный груз из России дойдет до границы с Украиной и будет перегружен, никакого сопровождения груза не предусматривается. В Администрации президента настаивают, что никакого движения российских колонн по украинской территории не рассматривается, а сам груз должен пройти обычные процедуры доставки на границу в транзитной зоне и таможенное оформление. Красный Крест отвечает за растаможивание, координирует и доставляет эту гуманитарную помощь.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что колонна с российской гуманитарной помощью въедет в Украину в точке, согласованной с Киевом.

В свою очередь, Запад предупреждает: Россия, под прикрытием гуманитарной миссии, может перебросить на восток Украины боевиков, а также военную технику и боеприпасы для эскалации конфликта. Поэтому ЕС и США также будут участвовать в контроле поставки РФ гуманитарной помощи в Украину.

Свое мнение относительно того, какова основная цель Путина скрывается под видом «гуманитарной помощи» и какие риски она несет Украине, высказал в интервью УНИАН профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Алексей Васильевич, фактическое согласие Киева на получение гуманитарной помощи от врага, агрессора и провокатора военный действий на Донбассе – вынужденный шаг или правильная позиция украинской власти?

Гуманитарная помощь нужна. Но, конечно, со стороны России предлагать ее, по большому счету, цинично. То есть, одной рукой они убивают, рушат, лишают крова, а другой – предлагают гуманитарную помощь. Причем делается это исключительно из пропагандистских соображений. В то же время, думаю, что с дипломатической точки зрения, может и не стоит от нее отказываться, но поставить все в рамки, о чем и заявила украинская сторона: под эгидой Красного Креста она (помощь) поступает в указанный Украиной пункт пропуска, а далее груз наша страна распределяет сама.

Почему на это пошли, если существуют большие риски?

На самом деле сейчас возникает парадоксальная ситуация. По мере успехов украинской армии, возрастает вероятность, что Путин маниакально пойдет на вторжение в Украину. Он не может, исходя из своих бредней и того, что он натворил сейчас в самой России (введение «антисанкций» против Запада, которые погрузили РФ в рецессию – УНИАН), позволить себе того, что Украина начнет его побеждать. Поэтому очень важно сейчас показать, что Украина готова к компромиссу в отношениях с РФ, но не по принципиальным вопросам. Думаю то, что происходит с гуманитарной помощью, - демонстрация украинской стороной готовности к деэскалации конфликта. А если бы Украина отказалась, то Путин начал бы трубить по всему миру, что вина за происходящее лежит на украинской стороне. Учитывая влияние российского лобби в странах Европы, он дал бы повод для разговоров. Мы понимаем, что это – только повод, но Киев сделал своеобразный маневр, чтобы не прозвучали обвинения в его адрес и чтобы показать готовность к разрешению конфликта.

Но уже есть прецедент – поставка гуманитарной помощи в Абхазию, которая действительно в ней нуждалась из-за внутреннего конфликта, опять-таки спровоцированного Россией, закончилась откровенной военной интервенцией РФ на территорию Грузии и аннексией территорий. Этот риск существует в отношении Украины?

Когда ранее Путин заявлял, что Россия отправит «гуманитарный конвой», Украина четко сказала – нет, и были сделаны звонки Обаме. Это была реальная угроза введения российских «миротворцев» на территорию Украины. Но то, как сейчас поступает украинская сторона, после консультаций с Обамой, Меркель и международными организациями, говорит о другом. Все будет проходить через Красный Крест и с помощью западных стран, и в пунктах пропуска, указанных Украиной. Было сообщение россиян, что помощь будет направлена через Ростовскую область. Это для Украины – неприемлемо. Через Ростовскую область хотели переправить в Украину именно террористов, так как этот участок границы плохо контролируется нашей стороной. Если мы примем груз в Харьковской области (Чалый подтвердил, что гуманитарный груз из России будет доставлен на украинский пункт пропуска между Белгородской (РФ) и Харьковской областями – УНИАН), а далее распределим сами под контролем Красного Креста, то это – выход из создавшейся ситуации.

И все же, риск вторжения существует…

Действительно, сейчас самый главный риск – Путин начнет вторжение, под любым предлогом. И мы должны это избежать, мобилизуя на свою сторону общественное мнение Запада. Что и делается. Думаю, предпринятые властями Украины действия позволяют снять угрозу.

А с Россией риски есть во всем. Они уже могли сказать: вы обстреляли нашу территорию, мы в ответ вводим войска.

Почему Кремль до сих пор этого не сделал? Из-за страха ужесточения Западом санкций?

И не только. Москва понимает, что украинская армия будет оказывать жесткое сопротивление, они этого реально боятся. Тогда груз-200 поедет массово в Россию, что может спровоцировать конфликт внутри страны. То есть, рационально Путин не должен пойти на вторжение. Но, поскольку он маниакально мыслит - победа Украины - удар по его болезненному самолюбию - то угроза имеет место быть. Фактически, сейчас нужно что-то такое предложить Путину, чтобы он мог выйти из ситуации «красиво». Он в этом нуждается.

Что это может быть?

Я все время думаю, как сделать так, чтобы Путин успокоился, реально проиграв (и что он в полной мере осознает), смог показать своему населению (а это для него главное), что он, якобы, выиграл. То есть, не упал лицом в грязь. Чтобы он смог заявить россиянам: я спас народ Донбасса от гуманитарной катастрофы, добился децентрализации власти в Украине, продолжил демонстрировать, какой он страшный и ужасный. Если это цена за нашу победу – то Бог с ним, пусть поперхнется. Но это – моя версия.

Спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил со ссылкой на представителя Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного полумесяца Давроне Мухамадиева, что, на протяжении недели, активисты КК оценят потребности граждан в зоне конфликта и только потом гуманитарная помощь поступит в нашу страну. То есть, российский конвой будет стоять на украинской границе неделю?

Я не знаю. Это - хороший вопрос, но его нужно задать Лысенко. Его заявление достаточно странное, ведь груз прибудет к границе Украины уже в среду, 13 августа.

Тогда немного иначе задам вопрос: если оценка груза и его проверка затянется на неделю, украинцам можно спокойно спать все эти дни?

К сожалению, с Путиным спать спокойно нельзя. Даже, если мы завершим с победой АТО, он все равно будет нам козни строить – не тут, так там. Нам нужно готовиться к тому, что мы будем жить в некоем напряжении, пока будет существовать режим Путина. Как, к примеру, жил западный Берлин во времена СССР – окруженный со всех сторон советскими войсками. Но жизнь продолжалась, Западная Германия и ее союзники были готовы к отторжению агрессии, при этом уровень жизни был намного выше, чем в восточном Берлине. Украине нужно повышать обороноспособность.

Будем надеяться на лучшее…

Будем надеяться. В данном случае, правда на нашей стороне. Мы, с моральной точки зрения, переиграли Путина.

Нана Черная