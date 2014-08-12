ГПУ проведет консультации с Лихтенштейном и Швейцарией о возвращении денег экс-чиновников Януковича

В августе-сентябре Генеральная прокуратура проведет консультации с представителями Лихтенштейна и Швейцарии по поводу возвращения 164 млн евро, незаконно выведенных за границу должностными лицами режима Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер генпрокурора Юрий Бойченко.

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По его словам, в частности, в августе в ГПУ состоятся консультации с представителями Лихтенштейна по поводу возвращения 27 млн евро, арестованных на счетах в этой стране.

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Кроме того, в сентябре запланирован визит представителей Генпрокуратуры в Швейцарию для обсуждения вопроса возвращения арестованных на счетах 137 млн евро, принадлежавших бывшим украинским высокопоставленным должностным лицам.