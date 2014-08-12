Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о санкциях

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 из 308 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Фракции Партии регионов и группа “За мир и стабильность” не дали ни одного голоса в поддержку этого законопроекта.

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Во время рассмотрения законопроекта ряд депутатов высказались за необходимость его серьезной доработки ко второму чтению.