Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о санкциях
13:45, 12 августа 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект о санкциях (№4453а).
Рада приняла законопроект о санкциях в первом чтении / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 из 308 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Фракции Партии регионов и группа “За мир и стабильность” не дали ни одного голоса в поддержку этого законопроекта.
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Во время рассмотрения законопроекта ряд депутатов высказались за необходимость его серьезной доработки ко второму чтению.
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