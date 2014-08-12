Яценюк призывает ВР поддержать законопроект о санкциях
13:17, 12 августа 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду поддержать проект закона о введении санкций против физических и юридических лиц, причастных к преступлениям против территориальной целостности и народа Украины.
Яценюк просит поддержать санкции / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в ВР.
"Правительство обращается к Верховной Раде проголосовать законопроект, который вводит институт введения санкций. Правительство подготовило все необходимые документы, чтобы Украина вместе с Соединенными Штатами, ЕС и странами Большой семерки ввела санкции против страны-агрессора, ее юридических и физических лиц. Голосование может быть только одно - результативное", - сказал глава правительства.
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