Яценюк призывает ВР поддержать законопроект о санкциях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в ВР.

"Правительство обращается к Верховной Раде проголосовать законопроект, который вводит институт введения санкций. Правительство подготовило все необходимые документы, чтобы Украина вместе с Соединенными Штатами, ЕС и странами Большой семерки ввела санкции против страны-агрессора, ее юридических и физических лиц. Голосование может быть только одно - результативное", - сказал глава правительства.

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