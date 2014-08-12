Турчинов вызвал в Раду главу НБУ объяснить причины падения гривни

Как передает корреспондент УНИАН, это приглашение Турчинов озвучил в сессионном зале ВР.

Ожидается, что Гонтарева доложит о ситуации на финансовом рынке Украины.

"Ситуация на финансовом рынке Украины достаточно сложная. Поэтому я приглашаю к 16.00 в парламент главу Нацбанка, чтобы выслушать информацию о ситуации на валютном рынке, и точка",– отметил Турчинов.

Читайте такжеВР не включила в повестку дня еще два законопроекта об изменениях в избирательное законодательство Кроме того, Турчинов, комментируя отказ большинства вносить в повестку дня сессии законопроекты об изменениях в закон о выборах народных депутатов, отметил, что к этому вопросу депутаты смогут вернуться сегодня на вечернем заседании.

Как сообщал УНИАН, сегодня гривня на межбанке к 12:00 понизилась до 13,20/13,50 грн/долл.Читайте такжеГривня обвалилась до 13,50 грн/долл.

В понедельник, 11 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 12,9200/13,2000 грн/долл.

Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

Нацбанк в понедельник, 11 августа, в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл.

Напомним, что на прошлой неделе регулятор впервые после трехмесячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл., продав 31,450 млн долл. и купив 35 млн долл.