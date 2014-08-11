В Раде зарегистрирован законопроект о судебной защите в районе АТО



Текст законопроекта (№4447а) размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается урегулировать вопросы определения территориальной подсудности в районе проведения антитеррористической операции, подследственности уголовных правонарушений, совершенных в районе проведения антитеррористической операции, а также в случае изменения границ района проведения антитеррористической операции или завершения антитеррористической операции.

Так, законопроектом предусматривается механизм определения судов для рассмотрения судебных дел судами первой и апелляционной инстанций и осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений, если осуществление правосудия и досудебного расследования в местах, которые определены действующими законами, является невозможным.

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В частности, определение судов для рассмотрения таких судебных дел возлагается на председателей высших специализированных судов, а на Государственную судебную администрацию возлагается составление перечня местных и апелляционных судов, которые находятся в районе проведения антитеррористической операции и в которых невозможно осуществлять правосудие, и направление соответствующих представлений председателям высших специализированных судов для принятия отмеченных решений.

Законопроектом также предлагается решить вопрос подследственности уголовных правонарушений, совершенных в районе проведения антитеррористической операции, в случае, если осуществление досудебного расследования является невозможным. Так, подследственность уголовных правонарушений, совершенных в районе проведения антитеррористической операции, в случаях невозможности осуществлять досудебное расследование будет определяться генеральным прокурором Украины.