Bloomberg: Путин истощает российские компании, которые не могут получить деньги за рубежом

В статье Владимира Кузнецова под названием «Путин истощает российские компании, которые не могут получить деньги за рубежом», опубликованной на сайте Bloomberg, пишется о том, что российские власти ограничивают корпоративным заемщикам доступ к финансированию на внутреннем рынке, несмотря на то, что эскалация украинского кризиса все больше изолирует компании от зарубежных источников денежных средств.

Отказ правительства снять мораторий на перечисление пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды может привести к повышению стоимости заимствований для компаний и замедлить рост экономики. Для некоторых из крупнейших российских эмитентов доступ к международным рынкам капиталов уже закрыт из-за политики президента Владимира Путина, который, по мнению европейских и американских лидеров, поддерживает сепаратистов на востоке Украины.

«Ресурсов для роста рынка не предвидится, – сказал по телефону 8 августа инвестиционный менеджер GHP Group в Москве Федор Бизиков. – Компаниям будет дорого заимствовать, и не каждая компания сможет это сделать».

Финансовая война

Разница в доходности между долларовыми облигациями российских компаний и бумагами компаний из развивающихся стран 8 августа увеличилась на 205 базисных пунктов, это максимальная величина более чем за пять лет, свидетельствуют индексы JPMorgan Chase & Co. С начала года объем размещений российскими корпоративными и муниципальными заемщиками сократился на 52 % до 461 млрд. рублей ($12,7 млрд), по данным, собранным Блумберг.

В рамках реорганизации негосударственных пенсионных фондов власти РФ отказались от перевода им накопительной части пенсий в этом году. Мораторий планировалось снять в следующем году, и эти фонды могли бы получить в первом квартале около 500 млрд руб., прогнозировал в июле заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Общественное противостояние

Вместо этого правительство будет направлять денежные средства на выплату пенсий из текущих доходов, заявил на прошлой неделе министр труда Максим Топилин. Это решение привело к противостоянию между правительством и общественностью, когда заместитель министра экономики Сергей Беляков был уволен со своей должности после высказывания на своей странице в Facebook о том, что ему было «стыдно» за решение Кабинета министров.

Такое изменение решения позволит государственному пенсионному фонду сократить дефицит, что уменьшит потребность Министерства финансов продавать облигации, когда растут расходы по займам, говорилось на прошлой неделе в записке аналитиков ЗАО Райффайзенбанк во главе с Анастасией Байковой. В 2015 году уровень дефицита должен достичь 829 млрд руб., сказал в мае руководитель пенсионного агентства Антон Дроздов.

Затраты по займам начали расти после того как США расширили санкции в середине июля, что побудило российское правительство отменить 3 аукциона по размещению облигаций, номинированных в местной валюте, подряд. Доходность облигаций со сроком погашения в феврале 2027 года, 8 августа повысилась до 9,82% с 8,77% 16 июля, как раз перед тем как были введены санкции. Два дня рубль рос по отношению к доллару, добавив 0,2% до 36,0350 по состоянию на 4:55 вечера по московскому времени.

Отток капиталов

Складывается впечатление, что правительство консолидирует доступные источники финансирования, чтобы противостоять «всем негативным последствиям слабых фундаментальных показателей, которые усугубляют санкции», написал 5 августа по электронной почте главный экономист ING Groep NV по России и странам СНГ Дмитрий Полевой.

Пенсионные средства не смогли бы компенсировать отток капитала из России, написал по электронной почте управляющий активами УК «Открытие» в Москве Дмитрий Космодемьянский. Если негосударственные пенсионные фонды могли рассчитывать на $12-15 млрд, то лишь в первом полугодии отток достиг $80 млрд, отметил Космодемьянский.

Забирая средства на собственные нужды, государство ограничивает круг потенциальных покупателей корпоративных облигаций. Средняя доходность рублевых бондов российских компаний подскочила к 7 августа с начала марта, когда началось противостояние между Россией и Западом из-за Украины, на 165 базисных пунктов до 10,45%, до максимального уровня с 2010 года, свидетельствует индекс ООО «Уралсиб Кэпитал».

Рынок корпоративного долга подстерегает опасность, что правительство «скатится обратно в госпланирование» и вообще отменит накопительную пенсионную систему, говорит Федор Бизиков из GHP Group.