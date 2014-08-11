Die Presse: Киевский лагерь протестующих должен уступить место привычной жизни

В статье «Киевский лагерь протестующих должен уступить место привычной жизни», опубликованной на сайте газеты Die Presse, Ютта Зоммербауэр сообщает, что даже несмотря на то, что некоторые из свидетелей мешают его речи криками «Позор!», Виталий Кличко все равно одержал частичную победу. Это не была победа, как раньше на ринге, где он выключал своего противника неожиданным ударом кулака, это была утомительная, длительная и все, что угодно, но не героическая победа, одержанная переговорами, переговорами и еще раз переговорами.

Мэр Киева, в субботу, несмотря на жару в темных джинсах и рубашке в черно-белую клетку, обещавший своим избирателям весной, что палаточный лагерь на Майдане будет демонтирован. Сейчас он все еще там, живой, но все более запущенный музей восстания граждан против режима экс-президента Виктора Януковича.

Требования Майдана, который появился в ноябре прошлого года, как лагерь протестующих, наконец-то выполнены, говорит Кличко: Янукович больше не на посту, есть новый президент, осенью пройдут досрочные парламентские выборы. «Украина должна возвращаться к нормальной жизни», кричит он с большой сцены Майдана вниз. На востоке идет война, и Украине нужна стабильность. "Есть силы, которые заинтересованы в дестабилизации", говорит неоднозначно Кличко. Имеет ли он ввиду жителей Майдана? Ходят всевозможные слухи. Публика разразилась аплодисментами, среди которых слышны были громкие крики «бу-у-у!».

Столкновения при первой попытке уборки

Чтобы выполнить свои предвыборные обещания, Кличко снова пришел на Майдан. Он – всегда окруженный толпой - позволил ругать и поучать себя. Поэтому протестующие не хотели уступать. В прошлый четверг дошло даже до беспорядков между жителями Майдана и милицией, когда бригада коммунальщиков хотела демонтировать некоторые палатки. Но с утра понедельника автомобили снова смогут ездить по четырехполосному Крещатику, центральному бульвару Киева, который пересекает Майдан Незалежности. Соглашение было достигнуто.

На объявленный Кличком «субботник» пришли сотни людей. Мужчины общими усилиями с трудом поднимали горы мусора на ковш трактора. Дважды они вываливались обратно, прежде, чем их удалось вывезти. Женщины чистили тротуары от пепла. Другие сбрасывали в кучу поддоны, одеяла и старые транспаранты. Постепенно улица с некогда протестующими пустеет, и остается голый, без украшений асфальт.

Многим жителям украинской столицы палаточный лагерь теперь как бельмо на глазу. Кличко считает, что 80 процентов граждан с ним согласны. Женщина в синей блузе и летней юбке говорит с волнением об «оккупантах»: «Это все бездомные и люди, которые не хотят работать», кричит она. Служащие ежедневно проходят по площади, но вечером они ее избегают. «Слишком опасно». Сообщения о кражах, алкоголизме и драках - не редкость. Во время обыска палаток в четверг батальон Киев-1, который защищал бригаду работников коммунальных служб, нашел много оружия. В то время, как большинство людей, ранее живших на Майдане, ушли домой, некоторые оказались в столице на мели. Другие травмированы в боях, несколько человек производят впечатление дезориентированных.

«Советское наследие еще не искоренено»

66-летний Николай, его фамилии он не будет раскрывать, это тот, кто хочет и дальше защищать цели Майдана. Даже против Кличко. Его недоверие к новым политикам велико, он упрекает их, что по делу о люстрации ничего не предпринимают. «Советское наследие еще не искоренено», говорит он. Он рассматривает Майдан, как контрольную инстанцию, как хранителя наследия революции.

Сотрудник городского военкомата, который на Майдане поставил палатку для «участия в антитеррористической операции» на востоке, критически осматривает жителей ближайших палаток: «Большинство настоящих патриотов Майдана уже воюют на востоке Украины», говорит он. Как солдаты в новообразованных батальонах добровольцев. Человек в камуфляже стоит перед темно-зеленой армейской палаткой, из динамика звучит маршевая музыка. Здесь любому заинтересованному дадут совет по поводу набора в армию или Национальную Гвардию. Но интерес активистов Майдана сохраняется в его пределах, палатка военного одиноко стоит. Для демонстрантов с выходных стало меньше места, но они не намерены пока полностью отказаться от Майдана.