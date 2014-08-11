Боевики пытаются выторговать себе жизнь за информацию о позициях террористов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Очень многие из них (боевиков - УНИАН) уже звонят и предлагают свои условия за сохранение жизни. Они предлагают информацию о размещении штабов боевиков, размещении боевой техники, позиций и другое», - сказал он.

«Все, кто был причастен к каким-то преступлениям, но пошел навстречу и хочет смягчить вину, мы идем на это и обязательно это учитывается», - заверил Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО ведут круглосуточное наступление, чтобы не дать боевикам перегруппироваться - СНБО

«Им будет предоставлена возможность ответить перед законом. Это намного лучше, чем просто погибнуть на этой территории», - сказал он.