Боевики пытаются выторговать себе жизнь за информацию о позициях террористов - СНБО
Боевики звонят и предлагают в обмен на сохранение жизни информацию о размещении штабов, техники и позиций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Очень многие из них (боевиков - УНИАН) уже звонят и предлагают свои условия за сохранение жизни. Они предлагают информацию о размещении штабов боевиков, размещении боевой техники, позиций и другое», - сказал он.
«Все, кто был причастен к каким-то преступлениям, но пошел навстречу и хочет смягчить вину, мы идем на это и обязательно это учитывается», - заверил Лысенко.
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«Им будет предоставлена возможность ответить перед законом. Это намного лучше, чем просто погибнуть на этой территории», - сказал он.