The Telegraph: Польша планирует построить новый морской канал в обход России

Мэттью Дэй в своей статье, которая называется «Польша планирует построить новый морской канал в обход России», опубликованной в британской газете The Telegraph, сообщает о том, что Польша планирует построить новый канал, чтобы обойти участок побережья, который контролирует Россия, так как страна пытается избавиться от зависимости от своего соседа.

По предварительным подсчетам, строительство обойдется более чем в 280 млн. долл. Этот канал свяжет польскую часть Калининградского залива с Балтийским морем. В настоящее время из польского порта Эльблонг все суда, направляющиеся в Балтийское море, проходят через российские воды. Канал будет построен на узкой полосе суши, отделяющей залив от моря.

Утверждение решения о строительстве канала знаменует собой внезапное изменение политического курса правоцентристского правительства Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Год назад он отказался от планов по строительству канала, но война на востоке Украины и очевидное желание России вмешиваться в дела своих соседей, похоже, заставили польское правительство передумать.

«Мы должны реагировать на геополитическую ситуацию. Украинский кризис показал, что мы должны больше полагаться на себя, чтобы не зависеть от наших соседей», — заявил депутат и член парламентского комитета по инфраструктуре Станислав Ламчук.

Между Польшей и Россией заключен пятилетний контракт на навигационные права от залива к морю, который истекает в этом году, и польские власти опасаются, что Москва может не продлить соглашение. Варшава была одним из самых резких критиков Кремля во время украинского кризиса и призывала Евросоюз занять жесткую позицию в отношении России.

В ответ на это Россия уже запретила ввоз польских фруктов и овощей, и поскольку нет никаких признаков того, что украинский кризис стихает, большинство поляков ожидают, что Россия будет продолжать наказывать их страну дополнительными санкциями.

Планы по строительству канала – это одна из последних попыток, предпринятых Польшей, чтобы защитить себя от зависимости от своего бывшего имперского хозяина. Еще до того как в Украине начался кризис и разгорелась война, эта центрально-европейская страна стремилась ослабить российское влияние, в частности, настаивая на единой энергетической политике ЕС.