В Донецке снаряд попал в колонию, погиб один заключенный, 106 - сбежали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"Поздно вечером 10 августа в результате артобстрела снаряд попал в жилую зону исправительной колонии строгого режима №124 в Кировском районе", - отмечается в сообщении.

Погиб один заключенный, 18 человек получили ранения. Кроме того, снарядами были повреждены штаб, подстанция и промзона. В колонии вспыхнул бунт и 106 человек покинули место заключения. Утром часть из них вернулась в исправительное учреждение.

Утро 11 августа в городе началось с артобстрелов, которые велись предположительно со стороны аэропорта и Ясиноватой, а также микрорайона Широкий.

В 4.35 были обесточены 214 подстанций в районе завода Точмаш. В 6.20 200 ТП были запитаны, работы по подключению 14 продолжаются.

Читайте такжеПротестанты на Донбассе подвергаются преследованиям со стороны боевиков - СМИВ результате попадания снарядов повреждены частные жилые дома № 21 и 73/1 по ул. Буслаева в Киевском районе, жилой дом по ул.Пражской 23 в Куйбышевском районе, магазин "Амстор" по ул. Добровольского 4, гараж и автомобиль по ул. Южнодонецкая, 4 в Кировском районе, 6 гаражей и два автомобиля в кооперативе "Топаз-2" в Куйбышевском районе.

Читайте такжеВ Донецке в результате артобстрелов обесточены 40 подстанций - горсоветКроме того, были обесточены 150 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроснабжения остались потребители Кировского, Петровского и Ленинского районов. В 22.30 электроснабжение было восстановлено, сообщили в горсовете.