Депутаты Львовской области уклоняются от военной службы

Депутаты районных, сельских и поселковых советов Львовской области массово уклоняются от военной службы.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в отделе по работе с общественностью Львовского областного военного комиссариата.

«В частности, о депутатах Самбирского района, которые не выражают желания защищать Родину. Из 88 вызванных в Самборский военкомат «слуг народа», явилось всего 11. Этот факт должен был бы заинтересовать прокуратуру области», - подчеркивается в сообщении.

В Яворивском районе всего три высокопоставленных должностных лица района – председатель сельсовета села Бунов и двое депутатов добровольно заявили о своем желании на военную службу и уже направлены для ее прохождения в Центр обеспечения учебного процесса Академии сухопутных войск.

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«В соответствии с Законом Украины «О военной обязанности и воинской службе», не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации народные депутаты Украины. Однако это никоим образом не касается депутатов районных, сельских и поселковых советов. Напомним, что в соответствии с украинским законодательством, уклонение от призыва карается лишением свободы сроком от 2 до 5 лет. И не важно, кто нарушил закон – простой рабочий, или высокое должностное лицо», - отмечается в сообщении.