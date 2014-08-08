Украинского консула допустили к офицерам, захваченным Россией - СНБО
13:33, 08 августа 2014Политика
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Вчера генерального консула Украины в Ростове-на-Дону допустили к пяти офицерам, которых удерживает российская сторона, требуя признаться в обстреле территории России.
Консул встретился с офицерами / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
Он отметил, что теперь ситуация с задержанными офицерами находится под личным контролем генконсула.
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Лысенко также уточнил, что, по имеющейся информации, с задержанными достаточно долго работали сотрудники ФСБ, принуждая офицеров признаться в обстреле российской территории, но безрезультатно. При этом Лысенко сказал, что по предварительным данным, к задержанным украинским военным меры физического воздействия не применялись.
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