Завершение АТО и освобождение Крыма одинаково важны - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему: "Крымские татары - коренной народ Крыма, Украины".

Чубаров подчеркнул, что сегодня над крымскими татарами и этническими украинцами, которые остались в Крыму, нависла огромная опасность, поскольку эти два этнических сообщества откровенно выступили против проведения референдума за присоединение Крыма к России.

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"Несмотря на то, что кому-то кажется, что есть порядок и нужно сначала завершить АТО, договориться о деэскалации, а затем возьмемся за Крым, то мы думаем, что теперь такой приоритет невозможен. Сегодня нужно говорить и о завершении АТО, и о вытеснении и уничтожении боевиков из восточной Украины. Это приоритет, но сегодня нужно говорить и о том, что немедленно должны быть приложены все усилия для того, чтобы вынудить страну-агрессора уйти и освободить Крым, и сегодня же нужно говорить о будущем Крыма в Украинском государстве. Такой должен быть сегодня приоритет. И первое, и второе, и третье должны быть на одном уровне", - подчеркнул Чубаров.