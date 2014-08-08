В России суд отказался освободить из СИЗО украинского режиссера Сенцова

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

Таким образом, судебная коллегия отклонила жалобу обвиняемого на приговор Лефортовского суда.

Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Позже в ФСБ РФ заявили, что в аннексированном Россией Крыму задержаны члены "диверсионно-террористической группы" "Правого сектора". Основной целью «преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в Симферополе, Ялте и Севастополе, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач».

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Следственным управлением ФСБ расследуется уголовное дело в отношении Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольченко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (организация террористической группировки и участие в ней), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

7 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест Сенцова до 11 октября.