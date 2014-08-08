Трое членов экипажа подбитого террористами санитарного вертолета ранены – пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Подтверждая свою сугубо террористическую природу происхождения, 7 августа в 18 часов 40 минут террористы открыли огонь по санитарному вертолету Ми-8. Экипаж совершил вынужденную посадку. Ранены три летчика, на данный момент все находятся в медицинских учреждениях на территории, контролируемой силами АТО», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в зоне АТО боевики подбили украинский санитарный вертолет Ми-8.Читайте такжеЭкипаж санитарного вертолета МИ-8 спасен - журналист

«Подбит вертолет Ми-8 санитарный, который шел за ранеными по предварительной договоренности, что по нему стрелять не будут. Вертолет имел все опознавательные знаки, но все равно был подбит», - сказал вчера предствитель АТО Алексей Дмитрашкивский. При этом он прибавил: «Место падения и место, где был подбит вертолет, пока не разглашается. Пока не сообщаем, потому что переживаем за жизни летчиков».