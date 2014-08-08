Экипаж санитарного вертолета МИ-8 спасен - журналист

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Юрий Бутусов

"Корреспондент "Цензор.Нет" из военного госпиталя Днепропетровска сообщает: наши войска спасли экипаж санитарного вертолета МИ-8, который сбили российские наемники. Пилоты ранены. Но их уже доставили в госпитали Запорожья и Днепропетровска. Врачи работают", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа в зоне АТО боевики подбили украинский санитарный вертолет МИ-8, на борту которого, помимо членов экипажа, находились медики и раненые бойцы АТО.