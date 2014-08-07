The Telegraph: Бессмысленный конфликт Путина с Европой делает его вассалом Китая

Об этом пишет в своей статье на сайте газеты The Telegraph Эмброуз Эванс Причард.

Мир столкнулся с моментом максимальной опасности в Украине. У Владимира Путина, возможно, 72 часа, чтобы решить, либо начинать полное вторжение на Донбасс, либо принять поражение и позволить украинской армии раздавить его уполномоченные силы.

Официальные представители НАТО говорят, что Россия сосредоточила 20 000 солдат в боевой готовности возле границы, подкрепленных командами спецназа, танками и самолетами. Транспортные средства уже помечены ярлыками миротворцев. НАТО видит все признаки того, что Кремль намерен замаскировать нападение под «гуманитарную миссию».

Это гораздо серьезнее, чем российское вторжение в Афганистан в 1980 году. То была «колониальная война». Советский Союз был осторожной властью, сохраняющей существующее положение в свои последние десятилетия. Он держал нации в плену, но не пересекал границ Европы. Путин – экспансионист, и гораздо менее предсказуемый. Он, в любом случае, в плену шовинистической лихорадки, которую он так успешно подогревает.

Он с самого начала дал понять, что применит любые средства, которые понадобятся, чтобы вернуть Украину обратно на орбиту России. Теперь только война может помочь ему достичь этого, так как все остальное не удалось, и он превратил своими действиями дружественную Украину во врага. Ужасные последствия этого наконец-то начинают ударять по рынкам.

«Люди думали, что Россия просто играла в балансирование на грани войны, и что прагматизм возобладает в конце. Сейчас есть реальный страх, что это выйдет из-под контроля. Здесь ничего нельзя исключать, даже остановку поставок нефти и газа», сказал Крис Уифер из консалтинговой компании Macro Advisory в Москве.

Доходы от 10-летних рублевых облигаций подскочили до 9.7%, до 130 базисных пунктов с июня. Банк ВТБ, который подпал под действие санкций, до 180 пунктов в месяц. Кризис ликвидности быстро охватывает всю финансовую систему. "Рынок закрыт. Ни одна российская организация не может взять кредит в долларах, евро и йенах с самого начала июля», сказал Уифер.

В авантюре Кремля все пошло наперекосяк. Восточные регионы Украины не поднялись в массовой поддержке передовых организаций Путина, во главе с политическими тайными агентами из Москвы, и явно управляемых секретным аппаратом России (ФСБ/ГРУ), что признают даже российские газеты. В последнем докладе ООН обвиняет эти организации в «вопиющем злоупотреблении», в проведении систематического запугивания через пытки и казнь.

Путину не удалось ни поссорить ЕС и США, ни парализовать ЕС, настраивая одну страну против другой. Германия не пошла на сделку, несмотря на 6000 своих предприятий в России, которые оказались на линии фронта. Она пошла дальше европейских санкций и заблокировала экспорт компанией Rheinmetall комплекта для боевой подготовки на 100 миллионов евро.

Кипр, Болгария, Венгрия и Австрия тихо последовали за линией ЕС по введению санкций третьего уровня. Никто не осмелился наложить вето на меры, которые исключают российские банки из глобальной финансовой сферы и блокируют поставки технологий, необходимых для открытия нефтяных и газовых месторождений России в Арктике или сланцевых запасов в баженовском бассейне.

Медленная, методическая эскалация президента США Барака Обамы устраивает сложную химию Европы, регион, который заплатит экономическую цену. Случился бы трансатлантический кризис, если бы преобладали горячие головы в Вашингтоне.

Путин сейчас столкнулся с драконовскими санкциями ЕС, США, Канады и Австралии. Он может нанести ответный удар несоразмерными способами – возможно, кибератакой – но политика отплаты «око за око» ничего не может достичь. Здесь нет равнозначности. Экономика России не больше, чем экономика Калифорнии. Это экономический решающий поединок между структурой власти, стоимостью 40 триллионов долларов, и 2-триллионным производителем сырья, который опустошил свою промышленную сердцевину.

Новый арсенал санкций, разработанных отделом Казначейства США - уже используемых с жестким вляинием против девяти стран – это не тупой инструментарий 1980 или 1990-х годов. Россия тоже не может отойти в советскую автаркию. Она связана с глобальными финансами. Международное энергетическое агентство считает, что Россия должна инвестировать $ 100 млрд в год в течение двух десятилетий, чтобы просто остановить снижение добычи нефти и газа.

Российские компании и государственные органы должны 610 миллиардов долларов в иностранной валюте. До конца года они должны погасить 84 миллиарда, и еще 10 миллиардов через месяц после этого. Там нет непосредственного кризиса. У российских компаний есть 130 миллиардов наличных сбережений. Центральный банк пообещал выделить 470 миллиардов валютных резервов, как вторая линия защиты. Россия может еще побарахтаться некоторое время, в зависимости от скорости оттока капитала. В лучшем случае, это медленное удушение.

Европейские чиновники подсчитали, что Путин не посмеет отрезать поставки энергоносителей, поскольку это может поставить российское государство на колени в течение нескольких месяцев. Но даже если бы он попытался – в качестве шоковой тактики – он бы мало чего добился. Нефть можно приобрести где угодно.

Запасы газа в Европе выросли до 81% объема, по сравнению с 46% в марте. Британия – на отметке 94%. Есть неожиданный избыток сжиженного природного газа в Азии, что вызвало падение цен c более чем 20 долларов за миллион БТЕ ранее в этом году до 10, 5 долларов. СПГ переключился на Европу, остановившись в Британии на отметке $ 6,5.

Япония только что дала добро на перезапуск двух ядерных реакторов в октябре, и еще семь таких к концу года. Корейцы тоже восстанавливают закрытые ядерные реакторы. Все это высвобождает СПГ.

Даже если это скоординированная стратегия, чистый эффект в том, что запасы и свободный СПГ могли бы покрыть российскую остановку поставок на длительное время, возможно и на всю зиму, если использовать рационально. На территориях восточной Европы нет трубопроводного обеспечения для поставок из Запада, но регазификационные корабли могли бы восполнить потребности в случае чрезвычайной ситуации. Газовое оружие не то, чем кажется.

Кремль рассчитывает на молчаливое согласие квинтета БРИКС, когда она вступит в противостояние с Западом, и рассчитывает на капитал из Китая, чтобы компенсировать потерю западных денег. Это несбыточная мечта. Лидер Китая Си Цзиньпин провел жесткую сделку на строительство будущего трубопровода Газпром, обеспечив себе цену около $ 350 за 1000 кубометров, что лишь немного выше издержек производства России.

Благочестие в сторону, обе страны являются конкурентами в Центральной Азии, где Китай систематически строит трубопроводы, которые нарушают мертвую хватку России. Китай имеет большие территориальные претензии на Дальний Восток России, земли, отнятые у династии Цин в 19 веке.

Даже если стратегия Путина с евро-азийским альянсом с Китаем будет успешной, это сделает Россию вассальным государством Китая, поставщиком товаров с моделью развития, которая обречет ее на отсталость. Это опасная иллюзия. Мы являемся свидетелями похорон России", сказал Александр Кох, бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

Путин застрял во временах Холодной войны, глухих к сдвигам в мировой власти. Он был одержим воображаемой угрозой со стороны стареющей, мирно настроенной Европы в медленном упадке, превращая вполне преодолимые разногласия в ненужный конфликт.

Но в то же время он бросает свою страну к ногам восходящей власти, которая представляет намного большую угрозу в конце концов, и которая без колебаний извлечет максимальную пользу из причиненной самой себе слабости России.

Путин все неправильно оценил. У него решающая сила только на поле боя в восточной Европе. Украина – не член НАТО, у нее нет никакой защиты. Запад уже заявил, что он не будет применять свои силы, если на Украину вторгнутся. Новороссия открыта для его захвата. Но это его последняя смертельная карта.