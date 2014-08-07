У обитателей Майдана изъяли большое количество оружия, паспорта РФ и рубли - Кличко

Киевской городской председатель Виталий Кличко заявляет об изъятии у нынешних обитателей Майдана большого количества оружия, российских паспортов и российских денег.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра столицы.

В частности, по словам Кличко, о безопасности на Майдане и мирных намерениях его обитателей вряд ли можно говорить, поскольку сегодня там изъято большое количество огнестрельного оружия.

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Он отметил, что на протяжении нескольких недель работники коммунальных служб постепенно убирали на Крещатике и возле Майдана. «Но сегодня группы людей, которые живут на Майдане, напали на работников коммунальных служб. У них отобрали технику, забросали камнями. А затем подожгли шины и устроили беспорядки в центре столицы», - сказал мэр столицы.

Кличко напомнил, что в этой связи обратился к начальнику киевской милиции с требованием принять меры для защиты киевлян и работников коммунальных служб. «В ходе проверки на Майдане были найдены гранатомет, автоматы, большое количество патронов, российские паспорта и российские деньги», - подчеркнул столичный председатель.

Кличко также отметил, что тысячи киевлян обращаются к столичной власти с требованием навести порядок на Майдане. «Сегодня наведение порядка на Майдане и обеспечение безопасности каждого человека в стране, и в столице в частности, - это ключевая задача. Я уверен, что милиция должна навести порядок, чтобы больше такие случаи не повторялись», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром коммунальщики пытались разобрать баррикады в центре Киева. Поддержку им предоставляли представители правоохранительных органов.

В то же время «майдановцы» подожгли шины, стали бросать в правоохранителей булыжники, спровоцировав столкновения.

По данным киевской власти, несколько работников коммунальных служб получили телесные повреждения. Было повреждено 7 единиц техники Укравтодора.

Около 11.00 столкновения на Майдане Незалежности прекратились. Коммунальщики и пожарная техника покинули Крещатик.

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В то же время около 16-и часов на Европейскую площадь Киева вновь прибыла коммунальная техника, к которой впоследствии подошли около 10 обитателей Майдана.

После дискуссии с обитателями Майдана один из коммунальщиков отметил, что ими принято решение отбыть с Европейской площади, поскольку представители Майдана угрожают сжечь их технику.

Однако споры продолжались. «Майдановцы» отобрали у коммунальщиков автобус.