Боевики освободили из тюрьмы в Торезе особо опасного преступника

15:52, 07 августа 2014
Политика
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Начато расследование по факту освобождения боевиками «ДНР» особо опасного преступника из тюрьмы в Торезе Донецкой области.

REUTERS

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура Тореза осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования, которое начато по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи), ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

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Сегодня поступило сообщение о том, что группа вооруженных лиц в камуфляже ворвалась в административное здание Торезской исправительной колонии №28. Боевики предоставили «постановление» так называемой «Верховной рады ДНР» с требованием немедленного освобождения одного из осужденных, 1969 года рождения. Установлено, что заключенный – житель Одессы, который приговором Апелляционного суда Одесской области в 2004 году был осужден к 14 годам лишения свободы за преступления, предусмотренные: ст.109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст.258 (террористический акт); ст.257 (бандитизм); ст.154 (принуждение к вступлению в половую связь); ст.187 (разбой); ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ст.115 (преднамеренное убийство); ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

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Поскольку начальник исправительной колонии отказался освобождать опасного преступника, ему дали возможность поговорить по телефону с женой, которая сообщила, что ее и двое детей удерживают в заложниках вооруженные люди, угрожая физической расправой. После этого начальник колонии был вынужден освободить осужденного.

На данное время по отмеченному уголовному производству проводится досудебное расследование.

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