Ночью террористы обстреляли Луганск, ситуация в городе критическая

Как сообщила УНИАН пресс-служба горсовета, уже около двух недель большая часть горожан отключены от энергоснабжения – отсутствует свет и вода. С 3 августа обесточен весь город, не работает стационарная и мобильная связь.

В ночь с 6 на 7 августа в Луганске продолжались вооруженные противостояния, районы города снова подверглись обстрелу, есть повреждения жилых домов и объектов социальной сферы.

На всей территории областного центра длительное время отсутствует свет и вода, в некоторых районах города вода идет самотеком. С 26 июля в водопроводную сеть поступает питьевая вода, обеззараженная не в полном объеме. В городе не осталось запасов топлива.

Читайте такжеВ Луганске остаются четверть миллиона мирных жителейБольшая часть магазинов остаются закрытыми. При этом в городе продают хлеб с лотков, за ним выстраиваются большие очереди. Есть несколько открытых точек, работающих благодаря электрогенераторам, где в наличии есть продукция ТМ «Луганские деликатесы».

Несмотря на постоянные обстрелы города, городские службы продолжают выполнять свою работу – дворники убирают улицы и территорию жилых районов.

Читайте также5 августа более полутысячи человек выехали по "зеленому коридору" из ЛуганскаНесмотря на то, что большая часть автомобилей коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» была повреждена в результате попадания снарядов, городская власть ищет пути решения проблемы вывоза мусора для того, чтобы не допустить в городе экологической катастрофы.

В Луганске не работают банки, не выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные выплаты.