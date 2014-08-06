В Славянске проведут заседание рабочей группы по восстановлению инфраструктуры Донбасса

В Славянске пройдет заседание рабочей группы по восстановлению инфраструктуры освобожденных регионов.

Ключевая задача - возобновление эффективной работы общественного транспорта на освобожденных территориях.

Работы будут проводиться за счёт именных фондов Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Вадима Новинского.

"Мы разработали специальный проект, который позволит в короткие сроки восстановить движение общественного транспорта в освобожденных городах Донбасса. Мы берём срок 30 дней и частично наладить работу транспорта в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке планируем уже к началу учебного года. Дети должны иметь возможность комфортно и безопасно добираться до мест учебы",- сказал Борис Колесников.

В результате боевых действий на Донбассе движение общественного транспорта в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновка было практически полностью парализовано.