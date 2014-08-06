Горсовет Харькова присвоил звание почетного гражданина члену "Единой России" Шишкину - Аваков

Об этом на своей странице в соцсети написал глава МВД Арсен Аваков.

"Только что некто Кернес вынес на сессию Горсовета Харькова и протащил с помощью членов Партии регионов и прочих прихвостней - присвоение звания Почетный гражданин Харькова некоему члену Совету Федерации России Шишкину Александру, члену путинской "Единой России". Сенатору России, голосовавшему за одобрение оккупации Крыма", - написал в соцсети Аваков.Читайте такжеАваков пояснив, навіщо Україна купує російські КамАЗи

Глава МВД выразил мнение, что теперь горсовет не имеет права на дальнейшую работу.

"Как харьковчанин - требую от депутатов ВР принять соответствующей правовое решение! Горсовет Харькова - представители харьковчан или твари, пресмыкающиеся перед теми, кто убивает украинцев и захватывает наши земли?!", - возмущается Аваков.

Он отметил, что только 14 депутатов из 100 проголосовали против присвоения звания почетного гражданина Шишкину.