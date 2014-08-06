Боевики из установки "Град" подбили БМП-2 и повредили 9 единиц техники сил АТО

Об єтом на своей странице в соцсети написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Из РСЗО БМ-21 «Град» террористы обстреляли позиции силовиков в районе аэропорта в Луганске, блок-постов близ н.п.Стукалова Балка и Новоанновка, позиций близ н.п.Степановка и Веселая Гора. Одна БМП-2 силовиков подбита, 9 единиц техники повреждено. Силовики открывали ответный огонь", - сообщид эксперт. Читайте такжеБоевики пытаются сорвать наступательные действия сил АТО - Тымчук

Кроме этого, террористы из минометов обстреляли позиции сил АТО близ Амвросиевки и населенного пунтка Красный Деркул, а также блокпоста близ Кирово.

"С применением стрелкового оружия боевиками совершено нападение на блокпост близ н.п.Красный Яр. Нападение отбито, часть террористов уничтожена, остальные рассеяны", - говорится в сообщении Тымчука.