«Сильная Украина» анонсировала серьезные политические амбиции – Карасев

«Тигипко действует на опережение. Пока все остальные политические силы проводят перегруппировку, обновляют свой тактический арсенал, «Сильная Украина» уже проводит партийный съезд», - отметил Карасев.

При этом политолог отметил правильность решения по восстановлению бренда «Сильная Украина». «Это сила экономики, сила политической системы, сила духовных, информационных факторов сводится не только к милитарному, а к комплексному аспекту», - сказала эксперт.

«Важно, что сейчас прошел съезд «Сильной Украины», и анонсировал свое участие в парламентских выборах, анонсировал серьезные амбиции в украинской политике», - добавил Карасев.

По его мнению, партия делает ставку на сильную экономику в развитии Украины. «Важны экономические новации. Пока что война отодвинула на второй план экономику, нужно вернуть ее на первый план. Не будет сильной экономики, не будет и военной силы», - подчеркнул директор Института глобальных стратегий.

По мнению эксперта, появление «Сильной Украины» оживляет политический ландшафт, где для избирателей Юго-Восточной и Центральной Украины до сих пор не было альтернативы кроме провластных партий. По мнению Карасева, важным меседжем является то, что Тигипко остается верным либеральной идеологии, и предлагает своим избирателям либерально-консервативные идеи, тогда как в большей части общества существует запрос на леворадикальных политиков. «Разумеется, «Сильная Украина» будет делать ставку на группы, представляющие средний класс населения страны.

При этом, «Сильная Украина» опережает властные институты, делая особый акцент на мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины», - добавил Карасев. Политолог при этом подчеркнул, что главное – выиграть не войну, а мир. «Мирный план – это то, что ждет Украина, любой гражданин, независимо от региона, где он живет.

По мнению Карасева, в желании урегулировать этот конфликт «Сильная Украина» опережает другие политические силы, которые не предлагают мирного урегулирования и рассматривают его в контексте пожеланий, а не реализации. «Военное крыло» политических партий настроено на победу любой ценой. Но мир с позиций силы