Bloomberg: Российская ментальность, основанная на оборонительных действиях

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей аналитической статье, которая называется «Российская ментальность, основанная на оборонительных действиях», опубликованной на сайте Bloomberg.com,

Еще со времен средневековья российские элиты действовали подобно ежу, который чувствует опасность: он сворачивается в клубок и выставляет свои иголки. Геннадий Тимченко, миллиардер и друг Путина, показал яркий пример такого мышления в одном из редких интервью для государственного информационного агентства ИТАР-ТАСС.

Тимченко, состояние которого оценивается в 8,9 млрд. долл., это не просто олигарх. Его лабрадор Роми – дочь Конни, собаки Путина. («Я никогда не был собачником, но Владимир Владимирович, видимо, хотел отдать щенка в хорошие руки, поэтому, естественно, я согласился», – объяснил он.) Возможно, собака имеет отношение к тому, что Тимченко – один из самых крупных бенефициаров системы закупок российского правительства, возможно нет, но факт остается фактом. Он попал в санкционный список США еще в марте, когда американское правительство решило преследовать друзей Путина, по-видимому, надеясь причинить вред самому российскому диктатору.

В интервью Тимченко, который имеет российское и финское гражданство и платит большую часть налогов в Швейцарии, пожаловался на то, что ему пришлось разлучиться с Роми, которая осталась на юге Франции с семьей миллиардера. Ничто не мешает Тимченко присоединиться к ним – Евросоюз не вводил против него санкции – но «есть основания серьезно опасаться провокаций со стороны спецслужб США», – сказал он.

Подобные опасения побудили российское министерство иностранных дел призвать россиян воздержаться от поездок за рубеж. Для многих чиновников и представителей правоохранительных органов эта просьба превратилась в официальный запрет. Когда крупный российской туроператор «Нева» ушел с рынка в прошлом месяце, исполнительный директор компании Максим Пирогов объяснил, что ограничения на поездки для сотрудников полиции и государственных чиновников привели к тому, что продажи упали примерно на четверть в этом году по сравнению с 2013 г.

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Другое препятствие для Тимченко – американская компания Gulfstream Aerospace, производитель его персонального самолета, отказался обеспечивать техническое обслуживание из-за санкций, и самолет застрял в Москве. С аналогичной проблемой столкнулся и «Добролет», недавно созданная бюджетная дочерняя компания крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот». «Добролет» попал в санкционный список ЕС за рейсы на Крымский полуостров, в связи с чем немецкая компания Lufthansa Technic, которая обслуживала самолеты «Добролета», отказалась делать это впредь. «Добролет» отменил рейсы и перестал продавать билеты до того времени, пока он не сможет найти новых партнеров для обслуживания и лизинга.

Тимченко также жаловался на то, что у него были трудности с оплатой операции, которую сделали его жене в Германии, поскольку чиновники Госдепартамента США «звонят напрямую топ-менеджерам европейских банков и диктуют им, какие счета россиян блокировать. Многие предпочитают не рисковать и следуют постоянным «советам» заокеанских партнеров». Так что теперь российский миллиардер не пользуется MasterCard и Visa, а только китайской Union Card, и носит с собой бумажник, набитый наличными деньгами. «По крайней мере, американцы не смогут меня достать», – говорит он.

Его паранойя распространяется и на мобильный телефон. Он объясняет это, опираясь на откровения Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника американских спецслужб, который получил убежище в России: «Г-н Сноуден учил нас быть осторожными с этими приборами. За нами следят».

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Как будто на основании опасений Тимченко, Россия выступила против американских платежных систем и планирует сократить закупки американского аппаратного и программного обеспечения.

Политика России в новой холодной войне отображает обиды и фобии Тимченко. Все потому, что путинская Россия – это Россия Тимченко, корпоративное государство, руководители которого стоят друг за друга. Путин, кстати, тоже приводил пример с операцией жены Тимченко во время прямой телевизионной линии с избирателями. Тимченко, в свою очередь, сказал в интервью, что готов в случае необходимости передать все свои активы государству – пустое обещание, которое раньше сделали и другие российские олигархи. Но это знак того, что друзья Путина, хозяева России, которую он построил, считают себя приближенными лицами Кремля, а не независимыми актерами.

Поэтому наивно надеяться на то, что кто-то из этих людей – или вообще кто-либо другой, кого Путин мог бы послушать – мог бы сказать ему, что нужно отказаться от Украины, чтобы Запад ослабил санкции. Как сказал Тимченко:

«Россия является суверенным государством, которое защищает национальные интересы. Возможно, Америку больше всего злит то, что мы не подчинились ей также послушно, как это делают другие».

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Тимченко и все остальные, кто попал в какие-либо санкционные списки, подталкивают Путина к тому, чтобы превратить Россию в крепость. «Россие сейчас не до экономики», – пишет политический обозреватель Константин Гаазе на сайте Slon.ru. «Сейчас её не волнует рост, правила из учебников и прочие умствования. Экономика – ее качество и ее будущее – отлетела в какой-то иной мир, покинула высокие кабинеты до лучших времен».

Если целью санкций было остановить рост российской экономики, то трудно понять, как это вписывается в интересы Запада. Но теперь уже, вероятно, слишком поздно что-либо менять на данном этапе. Санкции вызвали политическую цепную реакцию в Москве, и мир в Украине не стоит на первом месте в списке приоритетов Кремля: сейчас нужно выстроить крепость, чтобы защититься от враждебного Запада.