Тимошенко опять желает регулировать цены?

В условиях стремительного роста цен на продукты питания украинское правительство решило ввести государственное регулирование на некоторые продовольственные товары первой необходимости. Подготовили даже проект постановления Кабмина “Об утверждении Порядка формирования цен производителей продовольственных товаров, в отношении которых введено государственное регулирование”. Согласно документу, предлагается ввести единый порядок формирования цен на так называемые социально значимые продукты питания: муку, хлеб, яйца. Кроме того, действие закона распространяется на молочную и мясную продукцию. Таким образом государство пытается стабилизировать цены на основные продукты питания.

Но производители продтоваров выступили против такого шага. Они утверждают, что рост цен неизбежен в связи с удорожанием всех составляющие себестоимости товара. Регулирование цен производители считают возвращением к плановой экономике. На круглом столе, который прошел в столице 6 февраля, украинские аграрии высказали свои аргументы.

Александр Бакуменко, президент Ассоциации птицеводов Украины:

ЕСЛИ ВЛАСТЬ ХОЧЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ, ТО ПУСТЬ ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ

Во всем мире цену регулирует спрос и предложение. Нет дешевых продуктов питания. Зерно впервые за последние 70 лет подорожало в 2,5–3 раза. Это источник нашей всей себестоимости.

Привожу пример по мясу. Если мясо птицы включает в себя себестоимость комбикорма, который занимает 65–75%, а зерно подорожало в 2,5 раза, то о какой низкой цене на мясо мы сейчас можем говорить? Вопрос в другом – у Украины есть особенность: у нас один из самых низких уровней покупательной способности. А продукты питания – основа национальной безопасности государства. У нас есть богатые слои, а есть социально незащищенные. Вот здесь и нужны адресные дотации для того, чтобы и учитель, и пенсионер получил деньги, на которые мог бы купить продукты питания. Если себестоимость резко повысилась, то как сегодня может функционировать субъект рынка, если это адекватно не отразится на цене? Только наши птицеводческие предприятия в техническое перевооружение, реконструкцию, новое строительство вложили $2,5 млрд. Мы абсолютно конкурентоспособны. А то, что пытается сделать сегодня правительство, – это шаг назад.

Если власть хочет регулировать цены, тогда пусть возместит нам убытки, выставит уровень рентабельности – и мы будем работать. Но государство не в состоянии. Нет того бюджета, который будет это компенсировать.

Цены вверх мы не можем поднимать, потому что низкая покупательная способность, а с другой стороны – все составляющие нашей себестоимости – зерно, энергоносители, минеральные удобрения – никто не регулирует.

Владимир Слабовский, президент Всеукраинской ассоциации пекарей:

ЭПОХА ДЕШЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Эпоха дешевых продуктов закончилась. Даже в докладе ООН об этом говорилось. Закончилась во всем мире, и в нашей стране в том числе.

Мы, пищевики, постоянно находимся под неусыпным вниманием часто меняющейся власти. Раньше только мы (пекари) и зерновики были под самым большим прессингом. Зато теперь власти удалось консолидировать всех пищевиков. Сейчас ведь придавили всех – и мясников, и молочников. Я очень благодарен, ведь нам теперь можно будет объединиться не в Ассоциацию хлебников, а в Ассоциацию пищевиков и вместе одним фронтом бороться за свои права.

Почему Одесская областная администрация говорит, что хлеб высшего сорта тоже должен быть социальным? Это дорогой хлеб – высшего сорта. Если мы хотим, чтобы человек не умер с голоду, почему мы даем ему булочки? Таким образом мы дотируем того, кто ездит на “мерседесах”, кому все равно сколько стоит хлеб – 2 грн. или 20 грн. Датируем за счет производителя, за счет тех людей, которые стоят в цеху.

Леонид Козаченко, председатель Украинской аграрной конфедерации:

МОЖНО СОЗДАТЬ ГОСПЛАН, НО ТОГДА НЕ БУДЕТ МЕСТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сельское хозяйство – особый вид бизнеса, а бизнес имеет свои правила. Если в рыночной экономике бизнес не живет по правилам рыночной экономики, то бизнеса не существует вообще. Если мы примем данное постановление, то будем каждый день получать от власти установку: какая цена будет на хлеб, мясо, другие продукты потребления. Механизм отталкивается от какой-то средней себестоимости продукции. Но если эта средняя себестоимость и устраивает современные предприятия, то для предприятия, которое имеет застаревшее оборудование, эта средняя себестоимость и 5% рентабельности означает, что оно просто станет банкротом.

Если создать госплан, как это было в советское время, – тогда нет никаких проблем. Можно диктовать цену. Можно закладывать в госплан бюджетные средства, держать цену, рентабельность производства, но тогда нет места рыночной экономике.

Если мы регулируем цену на газ, то для отдельных субъектов хозяйствования и для отдельных категорий населения она разная. Несет убытки НАК. Кто их компенсирует? Государство. Потому что это госпредприятие. Если в нашем случае точно также несут убытки субъекты хозяйствования, то почему государство их не компенсирует? Если власть поставляет дешевле муку и зерно из Госрезерва, убытки несет Госрезерв. Если бы эти убытки шли людям в виде дотаций, было бы намного выгоднее, ведь это абсолютно идентично – что покрыть убытки госрезерва за счет более дешевого зерна или муки, что компенсировать людям через субсидии. Но мы поступаем таким образом, что уничтожаем бизнес, уничтожаем конкуренцию – двигатель рыночной экономики.

Предприниматель – кормилец государства, он платит налоги. А у нас все принимается через призму того, что власть имеет право регулировать. Давайте сегодня регулировать цену на хлеб, на молочные продукты, на мясные продукты. Для простых людей это звучит неплохо, потому что они не понимают сути проблемы. Надо думать о последствиях таких процессов. Ведь таким образом можно регулировать что угодно. Можно, например, принять решение о запрете регистрации брака, если муж на пять лет старше или на 10 кг тяжелее жены, потому что это вредит здоровью.

Анна Ященко