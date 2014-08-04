Порошенко отменил льготы Ющенко, Литвина, Азарова, Януковича и других

Об этом говорится в распоряжении главы государства от 4 августа, опубликованном на его сайте.

Документом снимается гриф "не для печати" и отменяется действие ряда распоряжений бывших президентов.

В частности, распоряжения от 4 июля 1994 года № 58 "О материально-бытовом обеспечение Ефима Звягильского"; от 7 июня 1996 года "Об обслуживании и безопасности бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука"; от 11 июля 1997 года "Об обслуживании и безопасности бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко"; от 31 декабря 1999 года № 448 "Об обслуживании и безопасности бывшего Премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко"; от 18 июня 2001 года" Об обслуживании и безопасности бывшего премьер-министра Украины Виктора Ющенко ".

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Также отменяется распоряжение от 10 июня 2002 года "О материально-бытовом и медицинском обслуживании Николая Азарова" (тогда Азаров возглавлял Государственную налоговую администрацию) и распоряжение от 12 января 2005 года "Об обслуживании и безопасности бывшего Премьер-министра Украины Виктора Януковича".

Документ также лишает пожизненного содержания за счет государства бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

"Признать утратившими силу распоряжение от 17 мая 2006 года № 82 "Об пожизненное денежное содержание, медицинское, бытовое, транспортное и другое обслуживание бывшего председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина", - говорится, в частности, в распоряжении Порошенко.