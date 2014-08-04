Раде предлагают обратиться к FIFA с призывом лишить РФ права на проведение ЧМ-2018

Внефракционный народный депутат Виктор Балога зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об Обращении в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу лишения Российской Федерации права на проведение 21 чемпионата мира по футболу в 2018 году (№4420а).

Об этом сообщается на сайте парламента.

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В то же время текст проекта постановления на сайте сейчас не размещен.

Как сообщал УНИАН, мировое сообщество все чаще требует в FIFA лишить Россию права на проведение чемпионата мира-2018. Причина такого требования - российская агрессия против Украины.

В то же время в ФИФА заявили, что не нужно путать спорт и политику, и выступили против бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России.