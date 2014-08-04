Террористы заблокировали автоколонну экспертов, которые расследуют причины падения Boeing

Международная группа экспертов сегодня, по состоянию на 12.40, не смогла приступить к работе на территории падения самолета Boeing-777 вследствие блокирования передвижения колонны террористами, контролирующими эту территорию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства региональной политики Украины, по сообщению с места событий, в настоящее время ведутся переговоры между представителями миссии ОБСЕ и террористами о возможности продолжения движения.

Украинские военные подчеркивают, что не ведут никаких боевых действий в радиусе 20 км от места падения самолета и 10 км вдоль маршрута движения колонны экспертов.

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Как отметили в Минрегионе, к работе должны были приступить 124 специалиста, которые двигались на место аварии самолета в 18-ти автомобилях. Группа планировала обследовать два поля западнее места катастрофы.

Также, по данным Минрегиона, сегодня в 12.20 из Харькова в Королевство Нидерланды вылетел самолет, на борту которого контейнеры, содержащие фрагменты тел и личные вещи погибших пассажиров самолета Boeing-777, найденные экспертами на месте падения самолета в течение 1-2 августа, а также материалы ДНК и личные вещи, которые определенное время находились в морге в Донецке.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, находившиеся на борту, в частности все члены экипажа были гражданами Малайзии.

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31 июля международным экспертам, прибывшим из Нидерландов и Австралии, удалось попасть на место катастрофы самолета, где они сейчас занимаются поиском остальных тел погибших, которых, по данным МИД Австралии, может быть еще около 80, и личных вещей жертв этой катастрофы.