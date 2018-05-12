Вехи недели. Яценюк остался, Порошенко запланировал, трагедия продолжается

Крики возмущения представителей «Батькивщины» всемирным заговором против Арсения Яценюка на минувшей неделе сменились чувством глубокого удовлетворения, которое излучал премьер-министр после голосования вотума доверия ему и его кабинету. Оснований для этого достаточно – всего 16 парламентариев (представители Партии регионов, КПУ и «Гражданской позиции») проголосовали за смену главы правительства. Остальные (причем конституционным большинством) поддержали правительственные инициативы в части внесения изменений в бюджет-2014 и Налоговый кодекс. Однако решение было легким только на первый взгляд: процесс поиска дополнительных средств для финансирования Вооруженных Сил и реконструкции Донбасса заставит раскошелиться олигархов, а простых граждан – платить 1,5 процента со своих доходов до конца текущего года.

Правда, в деле привлечения к модернизации украинской газотранспортной системы иностранных инвесторов Кабинет Министров не преуспел: соответствующий законопроект Верховная Рада отправила на повторное второе чтение. Напрасно Арсений Яценюк бичевал «агентов «Газпрома» в сессионном зале – для принятия неоднозначных решений, к числу которых можно отнести не только привлечение инвестиций для ГТС, но и ротацию состава правительства, нет необходимого количества депутатских голосов. Бдительный Николай Томенко не исключил, что некоторые олигархи и «вложившиеся в мандат» парламентарии попытаются создать новую коалицию, но шансы на это выглядят мизерными.

Интрига ближайших недель – формат участия в будущих парламентских выборах сторонников главы государства и премьер-министра. Съезд партии «Солидарность», стремящейся стать ударным отрядом Петра Порошенко, перенесен на более поздний срок, что позволяет предположить ведение переговоров. Об этом свидетельствует и призыв в стилистике «рояль в кустах» из уст Юрия Луценко, видящего всех реформаторов заранее сформировавшими будущую коалицию в рамках единого предвыборного блока. Юрий Витальевич неоднократно был замечен в публичных зондажах почвы по различным политическим вопросам, и его выступление на «Бандерштате» - не исключение.Поддержавший премьера Президент напомнил парламентариям о неотвратимости парламентских выборов, выразив в телевизионном интервью ведущим каналам готовность подписать соответствующий указ как только появятся конституционные основания. При этом Порошенко считает необходимым и оперативное проведение местных выборов, но только после принятия изменений в Конституцию, направленных на децентрализацию власти. «Продавать согласие» на аннексию Крыма Россией глава государства не намерен, независимо от предложенной суммы, а вот договоренностей по российскому газу и его цене не исключает.

Обстановка в зоне АТО остается напряженной, полной информации о происходящем там, похоже, обладают немногие, да и те предпочитают ею не делиться. До миллионов украинцев доходят только эпизодичные сообщения: о непростой ситуации в секторе Д, где нашим нельзя отвечать на ураганные российские обстрелы, о десантниках, попавших в засаду в Шахтерске, и их побратимах, разгромивших колонну сепаратистов под Луганском. Судя по тому, что самоназначенные и присланные из Москвы «вожди» ДНР и ЛНР в большинстве своем предпочитают добровольно и под разными предлогами перебираться за пределами Украины, шансы на успешное завершение АТО есть, но какой будет цена победы, сказать никто не возьмется.

Тем временем продолжается еще одна человеческая трагедия в зоне АТО, связанная с гибелью «Боинга-777». Прибывшие на место катастрофы международные эксперты обнаружили не найденные ранее останки жертв, а боевики из ДНР не придумали ничего лучшего, как не передавать личные вещи пассажиров лайнера экспертам. Не исключено, что расследование обстоятельств гибели самолета затянется, но свой однозначный вывод страны Запада уже сделали, введя секторальные санкции против России.