Международные эксперты тронуты помощью украинцев на месте крушения «Боинга»

Об этом говорится в заявлении руководителя нидерландских экспертов, которые работают в Украине, Питера Яапа-Аалберсберга, которым располагает УНИАН.

"Работники полиции и эксперты получают поддержку от украинских волонтеров. Они тяжело работают, чтобы помочь, чем могут. Сразу после крушения много местного гражданского населения помогало на месте крушения в поиске жертв", - отметил он.Читайте такжеBBC: В Нидерландах идентифицировали вторую жертву катастрофы "Боинга"

"Мы очень благодарны за эту помощь. Это трогательно видеть, как украинцы в дальнейшем продолжают активно помогать нам две недели после крушения", - отметил эксперт.

Он добавил, что на месте крушения работают более 100 международных экспертов из Нидерландов, Австралии, заметив, что с понедельника к них присоединятся также представители Малайзии.

Экспертам за последние несколько дней удалось найти еще останки погибших в крушении, а также личные вещи пассажиров. Очередной самолет с телами жертв будет отправлен в Нидерланды сегодня.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли.Читайте такжеБолее 100 международных экспертов добрались к месту катастрофы Boeing - Гройсман

Расследование теракта непосредственно на месте началось в пятницу, 1 августа, - туда смог попасть 101 международный эксперт.

В субботу, 2 августа, работа представителей миссии ОБСЕ на месте падения самолета Boeing-777 была прервана из-за обстрела недалеко от исследуемой территории.