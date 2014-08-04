Перед катастрофой на борту Боинга не произошло "ничего чрезвычайного" - источник

Источник, близкий к международному расследованию, сообщил изданию The New Straits Times, что в услышанных разговорах "не было ничего необычного", пишет Украинская правда.

"Последний голос, который был услышан экспертами, не был голосом пилота. При этом не было никаких признаков того, что пилоты видели или чувствовали какие-либо признаки (опасности)",- отметил источник.

"Это может означать, что все, что произошло (с Боингом), было очень неожиданно", - отмечает издание.

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По данным источника, ожидается, что предварительные выводы по факту расшифровки записей с "черных ящиков" будут обнародованы на следующей неделе.

Как известно, 17 июля в Донецкой области потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines "Боинг-777". По данным авиакомпании, на борту самолета находилось 298 человек: 15 членов экипажа и 283 пассажира.

На борту авиалайнера находились граждане десяти стран.