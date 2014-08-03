Около 20 тыс российских детей отправили отдыхать в Крым вместо Сочи – эксперт

Об этом УНИАН сообщил сотрудник Российского союза туриндустрии.

«К концу июля в Крыму уже отдохнуло около 20 тыс. российских детей, большинство из которых должны были поехать в Сочи и отдыхать на базе новеньких олимпийских объектов, но решением должностных лиц на уровне российского правительства были в принудительном порядке направлены в Крым», - сказал собеседник агентства.

По его словам, все это делается только с одной целью - хотя бы частично решить вопрос наполнения бюджета Крыма за счет доходов санаторно-курортных заведений полуострова и главное не допустить роста недовольства среди работников рекреационной отрасли из-за срыва курортного сезона. Причем, даже в ущерб отстроенному Сочи.

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Как сообщал УНИАН 6 июня, социологический опрос российского «Левада-Центра» показал, что, несмотря на аннексию Крыма, россияне предпочитают отдыхать на Черном море России или за границей. Этим летом только 3% россиян собираются отдыхать на крымском полуострове, 12% - намерены отправиться на Черное море в России, 5% - за границу.

4 июня сотрудник Российского союза туриндустрии сообщил, что власти России принуждают руководителей предприятий отправлять своих сотрудников на отдых в Крым, чтобы создать видимость курортного сезона, опасаясь роста недовольства среди крымчан.