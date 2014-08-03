Жителей Луганска вывозят из зоны боевых действий за 100 гривен
12:33, 03 августа 2014Политика
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Сегодня, 3 июля с 12 до 14 часов сборы всех желающих уехать из Луганска до Старобельска. Стоимость проезда – 100 гривен.
Жителей Луганска вывозят из зоны боевых действий за 100 гривен / Romas Vitaly / facebook.com
Об этом сообщает informator.lg.ua
Сообщается, что отъезд с кольца Дзержинского, ориентир — магазин «13 Регион». Там будут ожидать автобусы «Рута» (возможно, приедут с опозданием). Стоимость проезда – 100 грн. Читайте такжеВ результате обстрелов Луганска за сутки погибли 3 мирных жителя, 8 получили ранения
Как сообщают организаторы, посадка производится в порядке живой очереди, берут всех, без исключения (женщин, детей, мужчин). Также отмечается, что услуг расселения не предоставляют.
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