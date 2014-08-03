Жителей Луганска вывозят из зоны боевых действий за 100 гривен

Об этом сообщает informator.lg.ua

Сообщается, что отъезд с кольца Дзержинского, ориентир — магазин «13 Регион». Там будут ожидать автобусы «Рута» (возможно, приедут с опозданием). Стоимость проезда – 100 грн. Читайте такжеВ результате обстрелов Луганска за сутки погибли 3 мирных жителя, 8 получили ранения

Как сообщают организаторы, посадка производится в порядке живой очереди, берут всех, без исключения (женщин, детей, мужчин). Также отмечается, что услуг расселения не предоставляют.