Заместителя председателя Госсельхозинспекции подозревают в вымогательстве 350 тыс. грн
МВД задержало Игоря Немировского по подозрению в вымогательстве взятки.
Следователи Главного следственного управления МВД задержали первого заместителя председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины Игоря Немировского по подозрению в вымогательстве взятки.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Чиновник был задержан сегодня в Кировограде.
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Поводом для задержания было обращение гражданина, у которого Немировский требовал деньги в сумме 350 тыс. грн за разрешение на снятие верхнего плодородного слоя почвы, отметил Геращенко.
Главное следственное управление МВД обратится в суд с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права денежного залога.
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МВД также обратится к министру агропромышленного развития Украины Игорю Швайке, которому подчиняется Госсельхозинспекция, с требованием отстранить от исполнения служебных обязанностей Немировского в связи с его задержанием и предъявлением подозрения в совершении коррупционного правонарушения.
Степень вины и меру ответственности Немировского определит суд, отметил Геращенко.
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