СНБО: Российским фермерам дали указание собрать урожай в пограничной зоне до 3 августа

Об этом сообщает информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности и обороны.

"По оперативной информации, руководители Белгородской, Курской и Брянской областей (РФ) дали указание сельхозпредприятиям и фермерам закончить уборку урожая до 3 августа на полях, которые расположены в приграничной полосе", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным СНБО, Россия и дальше продолжает концентрировать войска неподалеку от украинской границы.

Читайте такжеЗа сутки российская боевая авиация и вертолеты 7 раз нарушали воздушное пространство УкраиныВ Частности, на направлении Екатериновка (РФ) - Шевченко (Укр.), на территории России за 3 км, обнаружено развертывание на позициях 3-х установок БМ-21 и БПЛА. Вчера также зафиксировано движение колонны военной техники - до 10 тентованных автомобилей КамАЗ - на автодороге н.п. Погар (РФ) - н.п. Стародуб (РФ).

В районе Трубчевска также наблюдалось перемещение колонны военной техники, которая состояла из грузовиков и БТРов. Обнаружено место дислокации большой группировки российских военных в районе н.п. Малиновка и Наумовка Белгородской области в 5 км от границы.

В состав группировки входят около 1000 человек, 12 танков Т-72БМ, 52 БТР-80/82А., 12 минометов различного калибра, 4 ЗРК «Оса», 2 ЗРК 9К35 «Стрела-10» и 2 зенитные установки ЗУ-23.