ЧМ-2018 в России: быть или не быть

Прошло почти 4 года и ситуация с возможными странами-организаторами двух ближайших Мундиалей начала коренным образом меняться. Формально, к Катару претензии вполне естественные – слишком уж жаркое лето на Аравийском полуострове. И даже уникальные системы кондиционирования стадионов не помогут игрокам и болельщикам справиться с погодными условиями. В России же с климатом все более-менее благополучно. Даже намного лучше, чем в Бразилии, где только что завершился ЧМ-2014. Но вот политическая непредсказуемость самой большой по территории страны мира, которая вновь и вновь пытается расширить свои границы с помощью военной силы, все больше озадачивает крупнейших западных политиков, предлагающих, в числе прочих санкций, лишить страну права проведения ЧМ.

Воспротивиться этому пытается… ФИФА. Базирующаяся в самом сердце европейской демократии – Швейцарии – организация, позиционирует себя как глубоко аполитичная, призывающая не смешивать спорт и политику и громко кричащая о таком благородном деле, как популяризация футбола во всем мире. В том числе, под популяризацией декларируется и многообразие футбола, расширение географии стран-организаторов крупнейшего и одного из самых популярных спортивных соревнований планеты.

Впрочем, заботу ФИФА о странах-организаторах ЧМ ярые противники организации объясняют лишь одним – многочисленными взятками, которые члены организации якобы получили за свой голос в пользу Катара и России во время выбора страны-хозяйки мирового первенства.

В Россию – ни ногой

Агрессия России против Украины, начавшаяся спустя четыре дня после победы Евромайдана 23 февраля (в ночь на 27 февраля флаги России были подняты над зданием Верховного Совета АРК и Совмина Крыма), с последовавшими аннексией Крыма и дестабилизацией обстановки на Востоке Украины, привела к бурной, поначалу – только словесной, реакции Запада и украинского общества.

По иронии судьбы, одним из первых мысль о лишении России ЧМ-2018 высказал… директор Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский. Бывший до этого руководителем успешно прошедшего совместного украино-польского футбольного чемпионата Евро-2012, разумеется, прежде всего, думал о сохранении для нашей страны второго подряд крупного форума – теперь уже баскетбольного. Агрессия соседа все больше заставляла задуматься о невозможности подготовки и проведения в столь сжатые сроки Евробаскета в Украине. В итоге, Евробаскет у нас отобрали. Правда, пообещали дать провести аналогичный турнир в 2017-м году. К предложению же Лубкивского отобрать ЧМ у России тогда отнеслись с прохладцей и большим скепсисом. Особенно, европейские партнеры Украины.

Все изменилось буквально в один момент. 17 июля в Донецкой области, вблизи границы с Россией, потерпел крушение малазийский Боинг-777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Почти три сотни пассажиров и членов экипажа, среди которых были, в основном, европейцы, летевшие на курорт, погибли. Разумеется, простить такого террористам, и открыто поддерживающей их Российской Федерации, на Западе не смогли. В тот же день шквал гневной критики донесся с разных концов Европы.

И везде звучало приблизительно одно и то же. «Бывший тренер сборной Голландии по футболу Джон ван'т Схип призвал бойкотировать чемпионат мира-2018», «Представитель блока консерваторов в немецком парламенте Бундестаге Михаэль Фукс заявил, что Россию следует лишить турнира», «Британский вице-премьер Ник Клегг потребовал из-за событий на Украине лишить Россию права проводить чемпионат мира по футболу», - это лишь некоторые заголовки новостных лент последней недели. А ведь еще задолго до начала ЧМ, в марте, американские сенаторы Марк Кирк и Дэн Коатс обратились к ФИФА с просьбой приостановить членство России в организации и лишить права проведения чемпионата мира-2018, а также не пускать национальную команду на чемпионат мира в Бразилию.

Дестабилизация ситуации в Украине, спровоцированная Российской Федерацией, серьезно всколыхнула мировое сообщество. А один из общепризнанных способов давления – угроза лишения страны крупного мероприятия. Не обязательно спортивного, но значимого и признаваемого в мире. Таким, кстати, стало лишение России проведения саммита лидеров ведущих стран мира – G8. Но это – единственное, чем может пока похвастать мировое сообщество, в плане лишения страны крупных форумов.

Прецедентов – ноль

Известный российский футбольный комментатор, несколько раз участвовавший в митингах протеста оппозиции против политики Владимира Путина, Василий Уткин, отмечает: «Как вы знаете, чемпионат мира никто ни у кого никогда не отнимал. И вряд ли отнимет в этот раз. Впрочем, бояться нужно не этого, а того, что к нам никто не приедет. Вспомните, как западноевропейские страны ревностно относились к Украине, принимавшей «половину» Евро-2012. Сколько ходило слухов, что Украина не способна организовать турнир, что там расизм. Приехали. Посмотрели. Оказалось, все тут нормально. Но другое дело, что приехало реально мало народу».

Действительно, прецедентов с отнятием ЧМ у какой-нибудь страны по политическим мотивам не существует. Единственный случай факта переноса ЧМ по футболу был зафиксирован в 1986 году. История началась 9 июня 1974 года в Стокгольме. Исполком ФИФА в столице Швеции принял решение отдать 13-й чемпионат мира Колумбии, у которой попросту не оказалось оппонентов. Но, финансовые проблемы Колумбии заставили страну 5 ноября 1982 года обратиться в ФИФА с просьбой отменить свое решение (менее чем за 4 года до старта). ФИФА снова созвала совещание, получив заявки из трех стран Северной Америки: Канады, США и Мексики. В итоге, Мексика, проводившая турнир относительно недавно, в 1970-м, и имевшая отличную инфраструктуру, получила турнир единогласным решением ФИФА.

Впрочем, к политике этот случай не имеет никакогоотношения. А вот попытки мировых политиков повлиять на Международную федерацию хоккея на льду и отнять ЧМ у Беларуси, или повлиять на Международную федерацию автоспорта – отнять этап знаменитой гонки «Формула-1» у России в Сочи, наконец, повлиять на Европейский союз футбольных ассоциаций – отнять Евро-2012 у Украины, так ни к чему и не привели. Скорее, это была психологическая война, с целью больше попугать руководство стран, надавить на них, нежели реально пытаться забрать турнир.

Все мы прекрасно помним, как в мае 2012 года политики всей Европы призывали отдать украинскую часть чемпионата либо Польше, у которой, по регламенту, были 2 запасных стадиона, либо Германии, где с инфраструктурой и аренами всегда был «полный ажур». К тому, же в 2006-м, немцы провели ЧМ, под который специально обновили полтора десятка арен.

Истерика была очень громкой. А больше всех в стремлении насолить за неправильную политику Януковичу, усердствовали Великобритания и Германия. К счастью для них же самих, сборная Англии выбыла из борьбы еще на стадии ¼ финала, а будущие триумфаторы ЧМ-2014 немцы, уже тогда считавшиеся грозной силой, сенсационно разгромно проиграли в полуфинале в Варшаве команде Италии. В итоге, канцлеру Меркель не пришлось делить VIP-ложу киевского НСК «Олимпийский» с президентом Януковичем.

Наконец, самая громкая история в этом плане связана с проведением Олимпиады-1936 в Берлине. Столица Германии была избрана для очередных XI Олимпийских игр в 1931 году — во времена Веймарской республики и за два года до прихода к власти в Германии национал-социалистов. А уже в 1933 году, по инициативе Американского атлетического союза, вопрос о переносе Олимпиады из столицы Третьего рейха в другую страну стал всерьез обсуждаться. Скандал разгорался по всему миру, но… МОК направил в Берлин специальную проверочную комиссию, однако ее члены, в итоге, также не усмотрели ничего, «что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению». Когда уже во время самой Олимпиады, по некоторым данным, Адольф Гитлер, приветствуя спортсменов, отказался пожимать руки чернокожим и евреям, представители МОК были вынуждены сделать ему замечание, чтобы он пожимал руки или всем или никому, так как это противоречит самому олимпийскому движению. Гитлер предпочел совсем не пожимать рук. В остальном Олимпиада в Берлине прошла практически без эксцессов, строго по намеченному плану и с небывалым размахом, демонстрируя высокий организационный уровень, что было использовано в интересах пропаганды национал-социализма, а немецкие спортсмены заметно обогнали сборную США по наградам.

Тем не менее, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко уверен, что у России отберут чемпионат мира непременно: «События, которые сейчас происходят, наносят, прежде всего, моральное унижение России. Это и санкции, третья фаза которых сейчас вводится, и решение Гаагского суда по делу ЮКОСа, согласно которому Россия должна будет выплатить свыше 50 млрд. Хотя, понятно, что Россия не собирается выплачивать эти деньги. В эту же цепочку вписывается и идея лишить Россию права на проведение чемпионата мира. И, будьте уверены, этот вопрос уже решен. Даже, несмотря на то, что прецедентов в мире никогда не было. Запад разворачивает дискуссию и устраивает судилище Путина. Потому что важно, чтобы Россия переживала этап унижения. Вопрос сейчас не в том, оставят ЧМ-2018 России или не оставят. Даже Англия, которая сейчас играет в злого и доброго полицейского, когда вице-премьер и премьер-министр публично спорят, нужно ли оставить этот турнир России, на самом деле уже давно определилась – ЧМ необходимо забрать. Англичане могут демонстративно издеваться, но этот вопрос уже решенный. Чемпионата точно не будет в России. Последней каплей стала история с «Боингом». Это принципиальное оскорбление Россией тех стран, чьи граждане были на борту самолета и погибли».

Бойкот – реальная перспектива

Если с переносом Мундиаля из России дело обстоит крайне сложно, то вот организовать бойкот турниру – вполне реально. При правильно выстроенной агиткомпании, в Россию не поедут не только первые лица государств, но и рядовые болельщики.

Свежайший пример – Игры в Сочи, которые начинались под грохот светошумовых гранат в Киеве. Весь мир прекрасно понимал, кому выгоден силовой сценарий подавления протестных митингов в украинской столице, и половина этого мира просто проигнорировала приглашения на церемонию открытия главного соревнования четырехлетия. А, спустя две с половиной недели, 23 февраля, когда «силовой сценарий» уже превратился в настоящую трагедию, на Церемонии закрытия Сочи-2014 режиссер ТВ-трансляции вынужден был старательно выбирать камеры, не захватывающие трибуны. Зияющие пустоты арены «Фишт» совсем не вязались с атмосферой праздника, пусть и омраченного, окончания Игр. От участия в церемонии отказывались не только политики и общественные деятели, но и многие спортсмены команд-участниц Олимпиады.

Пострадал от активной анти-пропаганды и наш Евро-2012. На супер-матче Англия – Франция, проходившем на лучшем, по оценкам специалистов УЕФА, стадионе турнира – «Донбасс-Арене», зрительские места были заполнены максимум на 60%. Больше трети кресел оказались свободны!

И, если скандалы вокруг подготовки к чемпионату мира в Бразилии носили, в основном, внутренний характер, никак не препятствуя желанию болельщиков со всего мира приехать и насладиться зрелищем, а с началом турнира и вовсе затихли – все сосредоточились на игре, то турнир в России может оказаться полностью изолированным от общества. Приедут лишь самые преданные фанаты своих команд. А ФИФА, как МОКу в конце 40-х годов прошлого столетия, придется долго извиняться перед мировым сообществом.

Виктор Небоженко, теоретически допуская, что турнир могут оставить России, отмечает: «В таком случае он не принесет России никакого эффекта. Ни на международной арене, ни в смысле финансовой выгоды. Россия, безусловно, сможет организовать турнир за счет внутренних ресурсов. Приедут болельщики из северных регионов, Дальнего Востока, Сибири… Но мир этот Мундиаль проигнорирует. И болельщики, и политики, и общественные деятели. То же самое будет и с украинскими болельщиками. Наши страны, мягко говоря, уже далеко не дружественные. Можно представить себе, сколько будет провокаций вокруг украинцев на ЧМ в России…».

Владимир Иванов