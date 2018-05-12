У России могут отобрать Чемпионат мира-2018

ЧМ-2018 в России: быть или не быть

14:18, 01 августа 2014
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Чемпионат мира по футболу в 2018 году должен пройти в России. Так было решено 2 декабря 2010-го. Но, затем РФ развязала необъявленную войну с Украиной, а поддерживаемые ею террористы сбили гражданский самолет – и мир стал обсуждать возможность переноса ЧМ с земли русской.

У России могут отобрать Чемпионат мира-2018

Прошло почти 4 года и ситуация с возможными странами-организаторами двух ближайших Мундиалей начала коренным образом меняться. Формально, к Катару претензии вполне естественные – слишком уж жаркое лето на Аравийском полуострове. И даже уникальные системы кондиционирования стадионов не помогут игрокам и болельщикам справиться с погодными условиями. В России же с климатом все более-менее благополучно. Даже намного лучше, чем в Бразилии, где только что завершился ЧМ-2014. Но вот политическая непредсказуемость самой большой по территории страны мира, которая вновь и вновь пытается расширить свои границы с помощью военной силы, все больше озадачивает крупнейших западных политиков, предлагающих, в числе прочих санкций, лишить страну права проведения ЧМ.

Воспротивиться этому пытается… ФИФА. Базирующаяся в самом сердце европейской демократии – Швейцарии – организация, позиционирует себя как глубоко аполитичная, призывающая не смешивать спорт и политику и громко кричащая о таком благородном деле, как популяризация футбола во всем мире. В том числе, под популяризацией декларируется и многообразие футбола, расширение географии стран-организаторов крупнейшего и одного из самых популярных спортивных соревнований планеты.

Впрочем, заботу ФИФА о странах-организаторах ЧМ ярые противники организации объясняют лишь одним – многочисленными взятками, которые члены организации якобы получили за свой голос в пользу Катара и России во время выбора страны-хозяйки мирового первенства.

В Россию – ни ногой

Первые призывы отбрать ЧМ у России появились после аннексии Крыма

Агрессия России против Украины, начавшаяся спустя четыре дня после победы Евромайдана 23 февраля (в ночь на 27 февраля флаги России были подняты над зданием Верховного Совета АРК и Совмина Крыма), с последовавшими аннексией Крыма и дестабилизацией обстановки на Востоке Украины, привела к бурной, поначалу – только словесной, реакции Запада и украинского общества.

По иронии судьбы, одним из первых мысль о лишении России ЧМ-2018 высказал… директор Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский. Бывший до этого руководителем успешно прошедшего совместного украино-польского футбольного чемпионата Евро-2012, разумеется, прежде всего, думал о сохранении для нашей страны второго подряд крупного форума – теперь уже баскетбольного. Агрессия соседа все больше заставляла задуматься о невозможности подготовки и проведения в столь сжатые сроки Евробаскета в Украине. В итоге, Евробаскет у нас отобрали. Правда, пообещали дать провести аналогичный турнир в 2017-м году. К предложению же Лубкивского отобрать ЧМ у России тогда отнеслись с прохладцей и большим скепсисом. Особенно, европейские партнеры Украины.

Все изменилось буквально в один момент. 17 июля в Донецкой области, вблизи границы с Россией, потерпел крушение малазийский Боинг-777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Почти три сотни пассажиров и членов экипажа, среди которых были, в основном, европейцы, летевшие на курорт, погибли. Разумеется, простить такого террористам, и открыто поддерживающей их Российской Федерации, на Западе не смогли. В тот же день шквал гневной критики донесся с разных концов Европы.

Reuters

И везде звучало приблизительно одно и то же. «Бывший тренер сборной Голландии по футболу Джон ван'т Схип призвал бойкотировать чемпионат мира-2018», «Представитель блока консерваторов в немецком парламенте Бундестаге Михаэль Фукс заявил, что Россию следует лишить турнира», «Британский вице-премьер Ник Клегг потребовал из-за событий на Украине лишить Россию права проводить чемпионат мира по футболу», - это лишь некоторые заголовки новостных лент последней недели. А ведь еще задолго до начала ЧМ, в марте, американские сенаторы Марк Кирк и Дэн Коатс обратились к ФИФА с просьбой приостановить членство России в организации и лишить права проведения чемпионата мира-2018, а также не пускать национальную команду на чемпионат мира в Бразилию.

Дестабилизация ситуации в Украине, спровоцированная Российской Федерацией, серьезно всколыхнула мировое сообщество. А один из общепризнанных способов давления – угроза лишения страны крупного мероприятия. Не обязательно спортивного, но значимого и признаваемого в мире. Таким, кстати, стало лишение России проведения саммита лидеров ведущих стран мира – G8. Но это – единственное, чем может пока похвастать мировое сообщество, в плане лишения страны крупных форумов.

Прецедентов – ноль

Василий Уткин боится, что в Россию никто не приедет / sport-xl.org

Известный российский футбольный комментатор, несколько раз участвовавший в митингах протеста оппозиции против политики Владимира Путина, Василий Уткин, отмечает: «Как вы знаете, чемпионат мира никто ни у кого никогда не отнимал. И вряд ли отнимет в этот раз. Впрочем, бояться нужно не этого, а того, что к нам никто не приедет. Вспомните, как западноевропейские страны ревностно относились к Украине, принимавшей «половину» Евро-2012. Сколько ходило слухов, что Украина не способна организовать турнир, что там расизм. Приехали. Посмотрели. Оказалось, все тут нормально. Но другое дело, что приехало реально мало народу».

Действительно, прецедентов с отнятием ЧМ у какой-нибудь страны по политическим мотивам не существует. Единственный случай факта переноса ЧМ по футболу был зафиксирован в 1986 году. История началась 9 июня 1974 года в Стокгольме. Исполком ФИФА в столице Швеции принял решение отдать 13-й чемпионат мира Колумбии, у которой попросту не оказалось оппонентов. Но, финансовые проблемы Колумбии заставили страну 5 ноября 1982 года обратиться в ФИФА с просьбой отменить свое решение (менее чем за 4 года до старта). ФИФА снова созвала совещание, получив заявки из трех стран Северной Америки: Канады, США и Мексики. В итоге, Мексика, проводившая турнир относительно недавно, в 1970-м, и имевшая отличную инфраструктуру, получила турнир единогласным решением ФИФА.

Впрочем, к политике этот случай не имеет никакогоотношения. А вот попытки мировых политиков повлиять на Международную федерацию хоккея на льду и отнять ЧМ у Беларуси, или повлиять на Международную федерацию автоспорта – отнять этап знаменитой гонки «Формула-1» у России в Сочи, наконец, повлиять на Европейский союз футбольных ассоциаций – отнять Евро-2012 у Украины, так ни к чему и не привели. Скорее, это была психологическая война, с целью больше попугать руководство стран, надавить на них, нежели реально пытаться забрать турнир.

Все мы прекрасно помним, как в мае 2012 года политики всей Европы призывали отдать украинскую часть чемпионата либо Польше, у которой, по регламенту, были 2 запасных стадиона, либо Германии, где с инфраструктурой и аренами всегда был «полный ажур». К тому, же в 2006-м, немцы провели ЧМ, под который специально обновили полтора десятка арен.

Меркель не пришлось делить с Януковичем ВИП-ложу на финале Евро

Истерика была очень громкой. А больше всех в стремлении насолить за неправильную политику Януковичу, усердствовали Великобритания и Германия. К счастью для них же самих, сборная Англии выбыла из борьбы еще на стадии ¼ финала, а будущие триумфаторы ЧМ-2014 немцы, уже тогда считавшиеся грозной силой, сенсационно разгромно проиграли в полуфинале в Варшаве команде Италии. В итоге, канцлеру Меркель не пришлось делить VIP-ложу киевского НСК «Олимпийский» с президентом Януковичем.

Наконец, самая громкая история в этом плане связана с проведением Олимпиады-1936 в Берлине. Столица Германии была избрана для очередных XI Олимпийских игр в 1931 году — во времена Веймарской республики и за два года до прихода к власти в Германии национал-социалистов. А уже в 1933 году, по инициативе Американского атлетического союза, вопрос о переносе Олимпиады из столицы Третьего рейха в другую страну стал всерьез обсуждаться. Скандал разгорался по всему миру, но… МОК направил в Берлин специальную проверочную комиссию, однако ее члены, в итоге, также не усмотрели ничего, «что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению». Когда уже во время самой Олимпиады, по некоторым данным, Адольф Гитлер, приветствуя спортсменов, отказался пожимать руки чернокожим и евреям, представители МОК были вынуждены сделать ему замечание, чтобы он пожимал руки или всем или никому, так как это противоречит самому олимпийскому движению. Гитлер предпочел совсем не пожимать рук. В остальном Олимпиада в Берлине прошла практически без эксцессов, строго по намеченному плану и с небывалым размахом, демонстрируя высокий организационный уровень, что было использовано в интересах пропаганды национал-социализма, а немецкие спортсмены заметно обогнали сборную США по наградам.

Олимпиада 1936 года стала триумфом нацизма

Тем не менее, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко уверен, что у России отберут чемпионат мира непременно: «События, которые сейчас происходят, наносят, прежде всего, моральное унижение России. Это и санкции, третья фаза которых сейчас вводится, и решение Гаагского суда по делу ЮКОСа, согласно которому Россия должна будет выплатить свыше 50 млрд. Хотя, понятно, что Россия не собирается выплачивать эти деньги. В эту же цепочку вписывается и идея лишить Россию права на проведение чемпионата мира. И, будьте уверены, этот вопрос уже решен. Даже, несмотря на то, что прецедентов в мире никогда не было. Запад разворачивает дискуссию и устраивает судилище Путина. Потому что важно, чтобы Россия переживала этап унижения. Вопрос сейчас не в том, оставят ЧМ-2018 России или не оставят. Даже Англия, которая сейчас играет в злого и доброго полицейского, когда вице-премьер и премьер-министр публично спорят, нужно ли оставить этот турнир России, на самом деле уже давно определилась – ЧМ необходимо забрать. Англичане могут демонстративно издеваться, но этот вопрос уже решенный. Чемпионата точно не будет в России. Последней каплей стала история с «Боингом». Это принципиальное оскорбление Россией тех стран, чьи граждане были на борту самолета и погибли».

Бойкот – реальная перспектива

Если с переносом Мундиаля из России дело обстоит крайне сложно, то вот организовать бойкот турниру – вполне реально. При правильно выстроенной агиткомпании, в Россию не поедут не только первые лица государств, но и рядовые болельщики.

Reuters

Свежайший пример – Игры в Сочи, которые начинались под грохот светошумовых гранат в Киеве. Весь мир прекрасно понимал, кому выгоден силовой сценарий подавления протестных митингов в украинской столице, и половина этого мира просто проигнорировала приглашения на церемонию открытия главного соревнования четырехлетия. А, спустя две с половиной недели, 23 февраля, когда «силовой сценарий» уже превратился в настоящую трагедию, на Церемонии закрытия Сочи-2014 режиссер ТВ-трансляции вынужден был старательно выбирать камеры, не захватывающие трибуны. Зияющие пустоты арены «Фишт» совсем не вязались с атмосферой праздника, пусть и омраченного, окончания Игр. От участия в церемонии отказывались не только политики и общественные деятели, но и многие спортсмены команд-участниц Олимпиады.

Пострадал от активной анти-пропаганды и наш Евро-2012. На супер-матче Англия – Франция, проходившем на лучшем, по оценкам специалистов УЕФА, стадионе турнира – «Донбасс-Арене», зрительские места были заполнены максимум на 60%. Больше трети кресел оказались свободны!

И, если скандалы вокруг подготовки к чемпионату мира в Бразилии носили, в основном, внутренний характер, никак не препятствуя желанию болельщиков со всего мира приехать и насладиться зрелищем, а с началом турнира и вовсе затихли – все сосредоточились на игре, то турнир в России может оказаться полностью изолированным от общества. Приедут лишь самые преданные фанаты своих команд. А ФИФА, как МОКу в конце 40-х годов прошлого столетия, придется долго извиняться перед мировым сообществом.

Виктор Небоженко, теоретически допуская, что турнир могут оставить России, отмечает: «В таком случае он не принесет России никакого эффекта. Ни на международной арене, ни в смысле финансовой выгоды. Россия, безусловно, сможет организовать турнир за счет внутренних ресурсов. Приедут болельщики из северных регионов, Дальнего Востока, Сибири… Но мир этот Мундиаль проигнорирует. И болельщики, и политики, и общественные деятели. То же самое будет и с украинскими болельщиками. Наши страны, мягко говоря, уже далеко не дружественные. Можно представить себе, сколько будет провокаций вокруг украинцев на ЧМ в России…».

Владимир Иванов

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