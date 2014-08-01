По подозрению в хищении 2 млрд гривень задержан заместитель главы Нацбанка Приходько

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель генпрокурора Николай Герасимюк.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение февраля текущего года мужчина, занимая должность первого заместителя председателя Национального банка Украины, вместе с сообщниками незаконно завладели средствами государства, выделенными на рефинансирование обанкротившегося банка, сообщил заместитель начальника ГУБОП МВД - начальникантикоррупционного бюро Игорь Купранец.Читайте такжеВ Днепропетровске задержан заместитель мэра по подозрению в хищении

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Согласно решению суда до внесения залога в размере 200 миллионов гривен чиновник будет находиться под стражей.

Принимаются меры для установления других участников схемы и привлечения их к ответственности, подчеркнул заместитель начальникаГУБОП МВД - начальник антикоррупционного бюро Игорь Купранец.