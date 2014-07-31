Юрист: Украина никогда не должна забывать, что Крым - это ее территория
21:33, 31 июля 2014Политика
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Украина никогда не должна забывать, что Крым - это ее территория.
Гнатовский: Украина должна никогда не забывать, что Крым - это ее территория
Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал Николай Гнатовский, юрист-международник, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права КИМО, член Украинской ассоциации международного права.
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