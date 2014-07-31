Сейчас у людей в Крыму наступает «отрезвление» - депутат горсовета Севастополя

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1», сказал по скайп-связи депутат городского совета Севастополя Василий Зеленчук.

«Сейчас наступает «отрезвление» у людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью», - сказал он, говоря о настроении крымчан в настоящее время.

Он отметил, что туристический сезон сорван, цены выросли в два-три раза, и «сейчас наступает такой период времени, когда человек задумывается: что же произошло».

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«Перспективы развития нет, рабочие места сокращаются, и не только сфере туризма, но и в сфере строительства, логистики, обслуживания и т.д. И люди начинают это ощущать на собственном кармане, на собственном бюджете. И начинают приходить к такой мысли: стоило ли это вообще это делать, правильно ли мы поступили», - пояснил Зеленчук.