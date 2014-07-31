Яценюк сомневается в возможности переформатирования правительства накануне выборов
15:24, 31 июля 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сомневается в возможности переформатирования Кабинета министров накануне парламентских выборов.
Яценюк: Мы будем выжимать из этого правительства все, что можно выжать
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арсений Яценюк сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.
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"Это возможно только тогда, когда мы соберем под это голоса. Сложно работать, когда кадровые вопросы не решаются быстро и эффективно. Понятно, что сейчас, в предвыборный период, будет непросто получить поддержку членов парламента для переформатирования правительства. Я вам скажу честно - будет переформатирование или не будет переформатирование - мы будем выжимать из этого правительства все, что можно выжать", - отметил премьер.
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