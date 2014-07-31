Савченко допросят в связи с заявлением о ее похищении - адвокат

Об этом в своем Твиттере сообщил ее адвокат Марк Фейгин.

"По нашему заявлению в СК о похищении Савченко, судя по всему, начата доследственная проверка. Завтра Надежду опросят в Воронеже", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар".

В июне под г. Счастье Луганской области летчица попала в плен к террористам.

8 июля стало известно, что Савченко находится на территории России в воронежском СИЗО. В России утверждают, что она незаконно без документов под видом беженки пересекла границу с Россией.

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9 июля Савченко предъявлено обвинение в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском

По решению воронежского суда Савченко будет находиться в СИЗО до 30 августа.

Сама Надежда утверждает, что террористы ее насильно с мешком на голове привезли на территорию России.

Украина и международное сообщество обеспокоены похищением украинской летчицы и требуют от России ее освобождения.