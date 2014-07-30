В „черном списке” ЕС - три „старых знакомых” Путина

Как отмечается в Официальном журнале ЕС, санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов будут применены к Аркадию Ротенбергу, который является старым знакомым президента Путина и его спарринг-партнером по дзюдо.

„Он заработал свое состояние во время пребывания у власти президента Путина, содействует российским лицам, которые принимают решения в заключении важных контрактов с российским государством или государственными предприятиями. Его компании получили несколько выгодных контрактов на подготовку сочинской Олимпиады”, - отмечается в журнале.

Читайте такжеЕС проанализирует влияние экономических санкций в отношении РФ через три месяца

Вторым „близким знакомым” оказался Юрий Ковальчук

„Он является одним из основателей так называемого "Озеро Дача", кооператива, объединяющего влиятельную группу лиц в окружении президента Путина. Он извлекает выгоду из своих связей с российскими лицами, принимающими решения, является главой и крупнейшим акционером Банка Россия, в котором к 2013 году он владел около 38%. Этот банк считается персональным банком высоких должностных лиц Российской Федерации”, - утверждает Официальный журнал.

Третий - Николай Шамалов. Он также является соучредителем "Озеро Дача" и извлекает выгоду из связей с российскими лицами, принимающими решения. Он является вторым по величине акционером Банка Россия, в котором до 2013 года владел около 10%.

В список занесен и первый заместитель начальника штаба Администрации Президента Алексей Громов, который отвечает за инструктаж российских СМИ относительно благоприятного освещения деятельности сепаратистов в Украине и присоединение Крыма.

Из сепаратистов в список попали Оксана Чигирина, которая является пресс-секретарем так называемой „Луганской народной республики”, Борис Литвинов, который является председателем Верховной Рады так называемой „Донецкой народной республики”, Сергей Абисов, который занимает должность так называемого министра внутренних дел Крыма и Константин Малафеев, который имеет тесные связи с украинскими сепаратистами на востоке Украины и в Крыму.

Из компаний в список вошли ОАО „Концерн ПВО „Алмаз-Антей”, Добролет, и Российский национальный коммерческий банк.