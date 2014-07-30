Боевики окопались в областной больнице Донецка - Тымчук
16:39, 30 июля 2014Политика
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Боевики устроили штаб и госпиталь в областной больнице Донецка.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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«В Донецкой областной больнице им. Калинина террористы устроили штаб и госпиталь для боевиков. В связи с этим доступ в больницу ограничен, что делает проблемой медицинское обслуживание местных жителей», - написал он.
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