Боевики окопались в областной больнице Донецка - Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«В Донецкой областной больнице им. Калинина террористы устроили штаб и госпиталь для боевиков. В связи с этим доступ в больницу ограничен, что делает проблемой медицинское обслуживание местных жителей», - написал он.