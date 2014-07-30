СБУ обнародовала доказательства обстрела Россией из "Градов" украинских городов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

"Доказательная база, которой мы располагаем, свидетельствует о военном терроризме со стороны РФ", - подчеркнул глава СБУ Валентин Наливайченко.

В частности, по результатам спутниковой съемки участка проведения АТО в приграничной территории Донецкой области Службой безопасности Украины обнаружен мощный коридор поставки военной техники и вооружения, который российские военные террористы тайно незаконно проложили через украинские поля.

На снимках четко видно завезенную с территории РФ бронированную и автомобильную технику террористов в населенных пунктах Украины, а также места нелегального перехода государственной границы Украины диверсантами из РФ.

Читайте также"Градами" в Украину" - солдат из РФ показал в соцсети фотографии систем залпового огня на границеТакже СБУ обнародовала снимки, на которых изображены позиции российских реактивных артиллерийских установок «Град», незаконно проникших на территорию Украины, из которых неоднократно проводились обстрелы большим количеством боеприпасов мирных населенных пунктов нашего государства, констатировали в пресс-центре.

Читайте такжеСБУ задержала двух украинцев, вербовавших наемников по заданию спецслужб РФКак сообщал УНИАН, международные эксперты подтвердили подлинность записи СБУ разговоры террористов о сбитии "Боинга".