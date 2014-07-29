Украинская власть готова к взаимному прекращению огня на востоке Украины - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке во время пресс-конференции, которая состоялась по завершении встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.

„Президент Порошенко четко сказал, и министр Климкин подтвердил, что украинцы готовы к взаимному прекращению огня сейчас, не в будущем, а сейчас. Они предлагают мирный план, который включает серьезный и содержательный диалог с поддерживаемыми Россией сепаратистами с международным участием, потому что они понимают, что это – единственный путь, которым можно положить конец этому кризису”, - сказал Керри.

Он констатировал, что Россия продолжает поставлять оружие, финансы, людей через границу. „Мы это видим, и этому есть четкие доказательства. Сейчас у нас есть доказательства артиллерийского и ракетного огня из России в Украину. И когда россияне говорят, что они хотят деэскалации конфликта, их действия не демонстрируют доказательств, что они действительно имеют желание покончить с насилием и кровопролитием”, - отметил государственный секретарь.

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Керри отметил, что в результате поддерживаемые Россией сепаратисты „отказываются сложить оружие и стать частью политического процесса”. „Сепаратисты будут продолжать это делать, если они не почувствуют давления со стороны их российской поддержки”, - убежден он.

Государственный секретарь вновь заверил, что США и ЕС примут дополнительные меры и введут более широкие санкции в ключевых секторах российской экономики, если Россия не предпримет шагов по деэскалации конфликта на востоке Украины. „Мы надеемся, что этого не нужно будет делать, но если Россия будет продолжать этот путь, то она не оставит международному сообществу другого выбора”, - подчеркнул Керри.

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Он также отметил, что Вашингтон поддерживает „тщательное международное расследование” катастрофы малайзийского самолета. „Мы поддерживаем усилие малайзийцев, голландцев и австралийцев помочь украинцам обеспечить безопасность на месте (падения самолета), чтобы расследование можно было начать сейчас. Абсолютно важно, чтобы сепаратисты отступили назад и позволили, чтобы это произошло. Работа следователей абсолютно критична”, - сказал Керри.

Он назвал „абсолютно неприемлемым тот факт, что прошло 10 дней с тех пор, как упал этот самолет, а следователи еще не получили полный доступ к месту падения”.