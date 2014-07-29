Керри: Если Путин не повлияет на сепаратистов, США продолжат работу над санкциями для РФ

Об этом он заявил во вторник в Нью-Йорке во время пресс-конференции, которая состоялась по окончании встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, отвечая на вопрос, есть ли еще у президента Путина выбор, не смотря на то, что уже сегодня в Брюсселе ЕС должен принять экономические санкции.

„Мы в процессе подготовки дополнительных санкций, что случилось, то случилось. Конечно, президент Путин имеет шанс выйти вперед в плане того, чтобы использовать свою способность повлиять на сепаратистов. Эта возможность будет у него завтра, послезавтра, на следующей неделе, для того, что это решить”, - сказал государственный секретарь.

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В этой связи Керри считает, что надо разделять санкции и перспективы для Путина. „Европа работает над санкциями, мы работаем над санкциями. Но в длинном пути решения разного рода проблем - потока оружия и людей через границу, обстрела из России Украины, несмотря на то, чтобы не случилось с санкциями сегодня или завтра - все эти проблемы остаются, и они остаются выбором, который президент Путин может сделать”, - подчеркнул он.