Активисты «Дороги жизни» передали помощь дому престарелых в Луганске, пострадавшему от обстрела

Об этом сообщает ФБ страничка общественной инициативе «Дорога жизни». На данный момент в учреждении остаются почти 180 человек.

«Сегодня служба спасения «Дороги жизни» привезла в Луганский областной гериатрический дом-интернат №1, в который вчера попал минометный снаряд, воду, хлеб и другие продукты, чтобы было чем кормить пациентов. Люди, живущие тут, оказались заложниками ситуации и их нужно поддержать», - говорится в сообщении со ссылкой на активиста из Луганска Ивана Особова.

По его словам, в учреждении уже возобновлено электроснабжение и оно возвращается к нормальному режиму работы.

В свою очередь инициатор движения «Дорога жизни» Наталия Королевская отметила, что сегодня именно поддержка мирных жителей Востока должна быть одним из приоритетов для государства. По ее словам, волонтеры, которые занимаются помощью людям, проживающим в зоне боевых действий, не могут решить весь комплекс имеющихся проблем.

«На днях завершилась акция по сбору продуктов и товаром первой необходимости в Одессе. Удалось собрать более 3 тонн такой помощи для Луганска и области, но этого, конечно же, недостаточно. Чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Востоке, необходимо, чтобы со стороны власти была поддержка людей», - сказала она.

Напомним, 28 июля в проходную Луганского областного гериатрического дома-интернат №1 попал минометный снаряд. От осколком погибли 5 пациентов учреждения, 3 получили ранения.