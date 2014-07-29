Российские спецслужбы создали фейковую интернет-страницу пресс-центра АТО – СНБО
13:48, 29 июля 2014Политика
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Российские спецслужбы создали фейковую интернет-страницу пресс-центра АТО.
Спецслужбы РФ не смогли сделать английскую версию фейковой страницы АТО / fotokanal.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Напоминаю, что продолжаются не только боевые действия, но и информационная война. Российскими спецслужбами создана фейковая страница пресс-центра АТО», - заявил он.
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«Настоящая отличается тем, что у нас есть англоязычная версия. Россияне по-английски говорить не любят», - отметил пресс-секретарь СНБО.
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