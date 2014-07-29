Российские спецслужбы создали фейковую интернет-страницу пресс-центра АТО – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Напоминаю, что продолжаются не только боевые действия, но и информационная война. Российскими спецслужбами создана фейковая страница пресс-центра АТО», - заявил он.

Читайте такжеНавальный предлагает судить российских авторов очередного фейка о событиях в Славянске

«Настоящая отличается тем, что у нас есть англоязычная версия. Россияне по-английски говорить не любят», - отметил пресс-секретарь СНБО.